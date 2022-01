Carlos Marín y otros famosos que han muerto por coronavirus

Muere Carlos Marín, cantante español de Il Divo, a los 53 años Se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester, en Reino Unido, entubado y en coma inducido desde hace varios días tras haber dado positivo en coronavirus y presentar síntomas. El artista acudió al centro médico Manchester Royal porque se encontraba mal y hoy Il Divo ha comunicado la noticia en Twitter.

La trágica noticia ha dado la vuelta al mundo. La banda ha despedido a uno de sus integrantes con este mensaje: "Con mucho pesar en nuestros corazones, os hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha muerto. Sus amigos, su familia y los fans lo echarán de menos. No habrá ninguna otra voz ni espíritu como el de Carlos". Es otro de los famosos víctimas del coronavirus como el marqués de Griñón, Lucía Bosé o Enrique Castellón.

“It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6“