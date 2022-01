Telepasión española es el mítico programa que La 1 emite el 24 de diciembre desde 1990. Y como cada año, los presentadores de TVE se reúnen para bailar y cantar en esta noche tan especial. Con música, color y decorados navideños, RTVE felicita la Navidad a todos los espectadores y entretiene a miles de familias que se reúnen para celebrar la Nochebuena a las 21.15 en La 1. Este año Ana Obregón y Boris Izaguirre pilotan Telepasión Airlines: vuelo 2021, donde recorren los rincones de TVE junto a caras conocidas de la casa como Anne Igartiburu, Cayetana Guilén Cuervo,, Jacob Petrus, Lucrecia, Antonio Najarro o Nieves Álvarez, entre muchos otros. Y mientras que algunos ya son veteranos en Telepasión española, para otros es su primera vez. Entrevistamos a Boris Izaguirre, que cuenta cómo es pasar de estar en un número de grupo a presentar el especial de Nochebuena de La 1.

Es el tercer Telepasión en el que Boris Izaguirre participa . Empezó haciendo un número de grupo en el que, curiosamente, se vistió de piloto de avión. Ahora retoma su traje para pilotar el avión de Telepasión 2021 en lo que para él ha sido una "carrera fulgurante" en el programa especial de La 1. Boris Izaguirre confiesa que para presentar su primer Telepasión "no hay mejor inicio que hacerlo al lado de Ana Obregón", una de las caras más representativas de la Navidad en TVE.

Sin duda la gran sensación de este año es Ana Obregón . Es una de las veteranas de RTVE tanto en Telepasión como en las Campanadas de Nochevieja. En 2021 regresa al especial de Nochebuena de La 1 para presentarlo por todo lo alto tras más de 10 telepasiones en su carrera profesional. Junto a ella está Boris Izaguirre : "No es mi primera Telepasión , pero sí la primera vez que lo presento. Y no hay mejor inicio que hacerlo al lado de Ana Obregón", asegura.

Boris Izaguirre: "Ana Obregón es la televisión"

Telepasión es uno de los programas más longevos de TVE. Su primera emisión tuvo lugar el 31 de diciembre de 1990 con la canción "Que no se acabe el mundo", interpretada a coro por los rostros televisivos de la época: Julia Otero, Pedro Piqueras y los fallecidos Constantino Romero y Joaquín Prat, entre otros. Ana Obregón es una de las presentadoras que más ha participado en Telepasión, con un total de 12 ocasiones. Por eso mismo, Boris Izaguirre está absorto: "Me impone mucho porque Ana es la televisión. No dejo de estar asombrado de estar al lado de ella. Pero sobre todo, de aprender muchísimo", asegura.

Ana Obregón pensó que nunca volvería a bailar. Pero en el número final, la actriz muestra sus dotes de baile ataviada con un vestido largo blanco palabra de honor con un brillante escote. Y tras tantas horas de ensayos, bailes y grabaciones, Boris Izaguirre cuenta todo lo que ha aprendido de su experiencia como presentador de Telepasión 2021 junto a Ana Obregón: "Cada movimiento que ella hace, cada decisión que toma y cada actitud que tiene es siempre a favor del espectáculo y del programa. Es muy increíble de experimentar y de compartir", asegura.