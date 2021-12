RTVE te invita a vivir la Nochebuena y la Navidad que quieres

RTVE propone vivir la Nochebuena y la Navidad que quieres, llena de humor, música e ilusión. ‘Telepasión Airlines: vuelo 2021’, especiales de Aitana y Ana Torroja, ‘Una noche superlatina’ en ‘Viaje al centro de la tele’ o el especial de ‘Cómo nos reímos’ son algunos de los platos de un menú navideño muy especial.

‘Telepasión Airlines: vuelo 2021’

El viernes 24, a las 21:15 horas, regresa ‘Telepasión’, el especial musical de Nochebuena más divertido protagonizado por los rostros de RTVE. El tema principal girará alrededor de un avión pilotado por Ana García Obregón y Boris Izaguirre.

Dirigido por Juan Luis Iborra, ‘Telepasión Airlines: vuelo 2021’ contará con la participación de más de 70 de los rostros más conocidos de RTVE: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera, Anne Igartiburu, Ion Aramendi, Alaska, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo, Antonio Najarro o Jordi Hurtado, entre muchos otros.

Interpretarán temas virales como ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro o ‘Mon Amour’ de ZZoilo y Aitana, clásicos navideños como ‘All I want for Christmas is you’, éxitos de distintas épocas y estilos como ‘Háblame de ti’ o ‘Contigo aprendí’, e incluso un medley eurovisivo.