El emotivo deseo de Anne Igartiburu para este 2022

La Navidad llega a RTVE de la mano de nuestros rostros favoritos. ¿Qué son unas Campanadas sin Anne Igartiburu? Por suerte, no hace falta responder esa pregunta porque la presentadora de Corazón también estará este año desde la Puerta del Sol acompañándonos en el cambio de año. Junto a ella, Ana Obregón. El mejor dúo para tomarnos las uvas, despedir el 2021 y dar la bienvenida al 2022. La actriz y presentadora repite experiencia después de un año muy duro para ella. La última vez nos regaló uno de los discursos más emotivos con el que no pudimos evitar emocionarnos. ¿Qué dirá Ana Obregón en las Campanadas de 2021? ¿Qué le piden a este nuevo año? ¿Cómo serán los vestidos que lucirán en esta ocasión especial?

La pandemia nos ha dado una lección que, por mucho que pase el tiempo, será difícil de olvidar, además de la tragedia de la isla de La Palma. "Yo al 2022 le pido que apliquemos todo lo aprendido este tiempo, que ya sabemos lo que es: acompañarnos, ayudarnos, cuidarnos y salir adelante juntos con ilusión", confiesa Anne Igartiburu, que no puede estar más feliz de compartir la noche del 31 de diciembre junto a Ana Obregón, "una pedazo profesional".

Anne Igartiburu dará las Campanadas junto a Ana Obregón GTRES GTRES

Los looks que han elegido para la ocasión son una incógnita, aunque tanto Igartiburu como Obregón han dado alguna pista de cómo será. "Los vestidos son muy bonitos. Anne ira guapísima de Lorenzo Caprile, como siempre, y yo voy a ir de Rubén Hernández. Es maravilloso. He confiado en él, me presentó unos bocetos muy bonitos y no se aún si iré de blanco o de negro, pero sabéis que sigo de luto y son los dos únicos colores que me pongo", explica Ana Obregón, que este año también es la estrella del Telepasión, junto a su gran amigo Boris Izaguirre.