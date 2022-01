Los mejores estrenos de RTVE Play para Navidad

Feliz Navidad. Es Navidad y, como es tradición,

toca hacer balance del año. Un año de flipar, que se acaba

y nos merecemos un respiro. Hoy dejaremos a un lado

los debates intensos y de actualidad

para celebrar las fiestas como Dios manda,

con un programa especial lleno de sorpresas,

invitados estrella, matasuegras, etc.

Cenaremos, cumpliendo las restricciones,

con algunos colegones que os sonarán.

La Cabra de Sol os manda saludos a "GENPLAYZ".

Muy "richrismas", que diría Sergio Ramos,

"anvuelcon tude yuropmoni".

Bueno, hemos montado una mesa extraterrestre,

con peladillas y todo, Marichocho. ¡Ahí va, que te la llevas!

¿Cómo pasaremos este final de año, aparte de juntos?

Maravilloso. Voy un poco Paloma San Basilio hoy.

Choque de tenedor. Ah, vale.

¿Tú por qué vas vestido como de primo feo?

(Risas)

Eh, he ido una semana a Medellín y mira...

en lo que me he convertido. En plata o plomo.

Obviamente, sabrás de qué te hablamos,

de nuestro especial de Navidad, se acaba el año y aquí estamos.

Aquí, en reunión. Por si te confundía algo

mi traje entre gallina Caponata y Harley Quinn,

te preparamos este vídeo de intro para que te enteres de la movida.

Este año es el último para cambiar todas las pesetas.

(AMBOS) ¡Campanadas!

El Estado de Alarma...

-¡Me cao en Dios, que sacan los tanques estos!

Porque estamos... Estamos... Disculpen. (SORBE FUERTE)

Como comprenderá, no llevaré la mascarilla.

-Kim Jong-un.

La rutina de... -¡Actitud ante todo! ¡Uh!

Ay...

-Ha emprendido una campaña para buscar aves con sombrero...

-Surrealista escena, finge ser un perro...

Un candidato independiente, un rapero, "Dainy Güets".

"Dainy Güets".

Feliz año nuevo a todos, que este 2020

esté lleno de cosas buenas, lo merecemos.

Eh, esta es buena, fue nuestra intro.

Chinchín desde la distancia, que es como se brinda ahora.

Vosotros sé que no tenéis estas mesas en casa,

entonces es como... Voy a bendecir la mesa

presentando a los invitados, a tomar por culo, claro que sí.

YouTube, censura esto, (MUJER) ¡Ole!

que se ven los "nipples". Empezamos, Andrea Compton,

ella es mi mejor amiga desde los 13 años

y compañera de piso, una importante cinéfila, seriéfila

y youtuber de nuestro país. Se lleva el premio

al "hall of fame" de la reina, de la diva y de la ministra.

Cuántos títulos. "All I want for Christmas..."

(AMBAS) "Is you". ¡Oh!, qué bonito.

-Esto estaba preparado. No no.

No, yo qué sé, por si alguien se pensaba

que le como la cuca, es que la quiero mucho.

Diego Ibáñez, cantante del grupo que más lo peta ahora en España,

sobre todo por la de conciertos que se dan, ¿verdad?

Discutible. Discutible...

Pero es bonito que te reciba así, ¿no?

También es mentira. Trajimos aquí a tu bajista, ¿eh?,

a hablar de España, eso fue muy fuerte.

Vi el programa. ¿Lo viste?

¿Qué te pareció? Una vergüenza. No, está bien también.

Lo vi algo cortado, pero lo entiendo.

Lo entiendes. Nosotros somos muy fans

y pagamos conciertos tuyos Andrea y yo.

(ANDREA-A) Hala... Pusimos dinero en eso.

Gracias. -Nos invitó, no pagamos.

¡Es verdad, es verdad!

-¿Para qué has montado eso? Bueno, fatal.

Diego, gracias por venir a nuestra cena navideña,

que te preparamos algo "ad hoc" para disfrutarla, ¡ole!

Kapo, el Rapo. A ver, espérate,

¿cómo explico esto? Él es "freestyler",

él es juez también, comentarista de batallas de gallos,

también es "streamer"... Es el chaval más listo

y el que mejor habla. No sé si viste el programa

de "freestyle", si no, te invito a que lo veas.

En una cosa "ad hoc" que hice con Arkano, me dijeron:

"¿Si pudieses besar a un chico y una chica del "freestyle?".

Sara Socas y Kapo, el Rapo. No me lo creo.

Luego te lo pasaré. Quiero verlo.

Luego te lo pasaré. -Ahora entiendo lo de que pagaste.

No, es una de cada tres, chicos.

María Escarmiento, María de España también, conocida.

(ANDREA) María de España... -Me encanta.

No sé por qué vienen vestidos tan mal y yo tan bien.

Nuestra triunfita favorita. Yo estoy preciosa,

me puse unos pendientes y todo. Con esa voz estás de niña pequeña,

a la cual querrá pervertirá Darío.

(KAPO-K) Hoy lleva traje, un traje complicado, Darío...

Mira a Darío, le falta el café, copa y puro.

Ahora sale. María Escarmiento,

ya sabéis, un encanto de persona, ella está haciendo sus temas,

lo que puede en su casa. Literal, gracias.

Lanzo la primera pregunta. Hace lo que puede,

como todos los músicos, que hablaremos de ello.

Quiero preguntaros, si viniese un extraterrestre aquí,

a Madrid concretamente, y dijese: "¿Qué pasó aquí?".

¿Quién se anima a resumir lo que pasó en 2020?

(K) Más que lo que ha pasado, sería convencerle

de que te lleve con él a donde sea menos aquí, huida rápida.

Llévame y te lo cuento arriba.

(K) Llévame. ¿En tu planeta puedo tocarte tranquilo?

"Sí". "Let's go, come on".

Enséñame nuevas formas de sexo que tengáis.

Sí. Así están los intereses.

¿Cómo les resumes el año? Les dices: "Estábamos en febrero

un poco tranquilitos, viene marzo, Estado de Alarma,

no hay nadie en las calles, todo se vuelve loco,

noticias sin sentido, no sabes si salir de casa,

si besarte con Patrick Jordan, si engordar... No sabes.

Entonces tiras y ya está, viene un nuevo año

y es la misma mierda, es posible. Tiempos convulsos.

Se acaba el año pero no las desgracias y la mediocridad,

así que pelea contra ello. Quiero preguntarles a los músicos

de la mesa... me ha gustado Kapo...

No, tú no eres tan músico como ellos.

Músico... Gilipollas que hace música,

hay matices. No eres músico.

Mucha gente se hace llamar músico y tampoco... Es criterio personal.

Quiero preguntar a los músicos, que este año ha sido delicado

para el tema cultural. No sé si una reivindicación,

algún llamamiento, algún guiño. ¿Cómo os apañasteis?

¿Estáis hasta la "ñocla" de la movida?

Empieza tú. -Hostia...

Yo...

la verdad es que ya estoy algo deprimida.

Al principio era como "vale", luego como "no pasa nada"...

No me di cuenta, saqué un EP en la cuarentena:

"¡Venga, vamos!". Y pienso y digo:

"Hubiera hecho muchos conciertos y mi carrera habría progresado".

Y no ha progresado. Entonces, me da bajón

y no me apetece mucho escribir. Me pongo a hacer los temas

¿y para qué? Necesitamos salir, ¿no?

Ya me está permeando, pero ¿qué voy a hacer?

Todo me da igual. ¿Sabes a quién escuché eso?

A Julio Iglesias. Hostia, tío...

Lo hablamos mucho él y yo. No, dice el hombre,

con esa manera de hablar de "he vivido más que Tuntankamón":

"No me siento creativo". ¿Os ha pasado eso,

que no...? Creo que él ya hizo todo y más.

Se le ha helado. (K) En lo de crear ha aprobado.

(MARÍA-M) Normal. -No estoy en su punto,

pero es verdad... Que no estoy en su punto...

No estoy en su punto, es que... (K) Es una buena pieza.

Julio solo hay uno. El otro día vi una noticia

que era Julio apoyándose en dos personas

y el titular: "Julio necesita ayuda".

Si tiene más años que el puto Sol, ¿cómo no va a necesitar apoyo?

Diego, dinos. Nada, si es lo que decía María,

al final... Bueno, ahora vengo del estudio,

que estamos grabando el segundo disco,

y ha sido muy complicado, sobre todo al escribir las letras,

que dices: "¿De qué hablar, si estoy 24 horas viviendo lo mismo?".

O sea, es como si de repente se me hubiesen quitado

dos años de juventud y esté viviendo...

Parece que tengo 40 años. Ya...

¿Pensáis que os reactivaría la vuelta a los conciertos?

¿Pensáis que será algo progresivo?

O sea, ¿no hay ningún tipo de claridad

respecto al futuro en el ámbito cultural?

Yo no soy... -Perdón.

Nada, habla. -He pensado que vosotros...

O sea, hablaba el otro día con mi equipo de si montar algo

en "setting", como sentado o lo que sea,

y a vosotros os pasa igual, no funciona mucho,

ni en vuestro caso ni en el mío. Es como si sigue mal,

lo haremos y palante'. Pero prefiero quedarme parada

y poder volver, si no... -No tiene nada que ver.

Es que, claro, nosotros vivimos... O sea, el grupo es...,

vivimos únicamente de los conciertos.

Ya, que vender dos camisetas, que te llega un céntimo...

Claro, suerte con eso.

Suerte con eso. Compradles camisetas y discos,

aunque sea el primero, que tiene más años que la tos.

No... Pobre Diego.

Es que estoy superpesimista al respecto.

Me preguntas a mí y es como ¿qué esperas? Nada.

Este año ha sido una mierda. Vale, genial, buen resumen.

¿Una canción que defina este año? (K) Que defina este año...

(A) Que lo describa. # "Chinchinchinchin". #

No la escucho. -La del ataúd y los siente negros.

Tal cual, los encofradores. Esa o...

Por intentar oír un poco del "Resistiré", que creo que...

Lo había olvidado. Por eso empecé con el acorde...

# "Chinchinchin..." # Qué malos recuerdos, ¿no?

Claro, y salir a las 20, venga, muy bien.

(K) Mis vecinos de abajo entraron en discusión con la canción.

Te lo digo de verdad, había un vecino

que tiene un patio, que salía con una guitarra,

supermono, a cantar, y cantaba bien,

que era como "hostia, qué bien". Y los vecinos de abajo

que están hartos de la vida, es el típico divorcio eterno

que nunca llega, pero siempre se está gestando,

y salían al balcón y le insultaban.

"¡Cállate ya, que hay gente muriéndose!".

Y el vecino de al lado: "¡Muérase usted, amargado!".

Te entretenías, "Gran hermano VIP". -Fue muy bonito.

En casa de mis padres, que tienen un patio,

me contaba mi madre al principio de la cuarentena:

"Hay un hombre que salió a cantar con una guitarra,

es chulísimo, a las 20 lo esperamos".

A las cuatro semanas: "Tu padre y yo no sabemos qué hacer..."

Sacando las "super shooters", trágate esto, hijo de puta.

El himno de España en mi barrio se oía continuamente,

yo gritaba mucho. Mi padre luego les ponía canciones reivindicativas

a la contra y era como una pesadilla.

Horrible, ¡qué horror! Vi un vídeo de Venga Monjas,

que lo subieron estos días, que es el hombre,

el señor que actúa con ellos, sale al balcón y dice:

"Aplaudo a las 20 y no recuerdo por qué,

sigo aplaudiendo todos los días". Creo que es lo que dices,

hubo como un momento de emoción, qué bonito, todos unidos,

y a los cuatro meses: "Renuncio a mi nacionalidad, donde vivo..."

Decía una cosa Andrea, precisamente lo de que lo novedoso

tiene una parte atractiva dentro de iniciar tu...

No, esto no... (DIEGO-D) La gente esta de:

"Es que podemos sacar algo positivo".

Yo no saco nada positivo... Digo iniciarte,

pero cuando llevas... Ha venido a cagarse en sus muertos

en la iniciación... (D) Esa es mi función.

Pero 21 días después de escuchar el aplauso a las 20:

"Oye, tal". No sé.

A ver, quiero preguntaros, momento...

O sea, quiero decir, el "high line" de vuestro confinamiento,

ya sé que te cuesta buscarlo, Diego...

El momento en que ejecutes. El momento de tal

y el momento..., la mayor hinchada de comida que hayáis tenido.

Es que contigo, ¿qué cuento? -Sabe todo.

Es que realmente... Vamos a contar dos anécdotas.

¿La de la aspiradora? La de la aspiradora.

Quiero que cuentes la del dron y la de los "chocolate suss".

Vale, pero esto no puede ser tanto.

Gracias por decirle a la presentadora que se retracte.

No, hubo un momento que Inés decidióaprender...

Aprender, no, sacó sus dotes de cocinera

que no conocíamos en esa casa y estábamos enfadadas

porque no sabíamos que sabía hacer tortillas buenísimas, etc.

Empezó a cocinar. Entonces, hubo un día

que empezamos a hacer... Cadena de producción.

Sí, dale. Y hay un momento que ella decide,

después de habernos tomado el primero, el segundo,

un postre y dos, iba el tercer postre

que eran esos panes chapata así. Inés venía con dos zapatillones

de Nutella, que decía: "Y vamos con uno más".

Claro... Y explotamos.

Fue su cumpleaños y trajeron cinco tartas que duraron tres días...

Yo compré tres. Exacto.

Eso pasaba y cosas muy interesantes más en esa casa.

Como por ejemplo, lo del dron. Yo entré en paranoia

en el confinamiento. Me dio un día paranoia y dije:

"Andrea, nos vigilan. La vacuna de los 14 años

seguro que les salta por algún lado".

Te lo juro, entré en plan "nos están vigilando

y esto es una dictadura, preparaos para lo peor".

Este era mi nivel... (K) Es como ser catalán la...

Sí, o sea, por eso... O sea, quiero decirte...

O sea, mi independentismo nace de eso.

Bueno, yo estaba en el sofá y oigo "tuuuu", y digo:

"¡Ay, Dios mío, Andrea, voy a asomarme!".

Abro la ventana y digo: "Creo que hay un dron en la ventana".

"¡Un dron, un dron!". Y yo: "No me jodas".

Me levanto y veo que es el camión de la basura,

y digo: "¿Creías que entraría vestido de policía y decir:

"Buenas tardes, gracias por estar en casa"?

Horrible. ¿Podéis contar alguna gracia

o desgracia de vuestro confinamiento?

Desgracia... Yo he citado a mis vecinos de abajo,

que creo que ya, viendo la reacción a un pobre chaval

que sale a tocar la guitarra... He desarrollado una relación

con ellos de..., es como si yo fuera la ex

y cuando me los encuentro... La ex que los dejó mal

y están hundidos por mi culpa. Y cada vez que me los cruzo

es como... Nos evitamos las miradas,

pero a él... Hay una toxicidad atractiva.

No, él me hace saber, mediante sus gestos,

que desea mi muerte, me lo hace saber.

¿Así?

No... Discreto.

O sea, entro en el ascensor y está él,

y entro: "¿Al primero?". porque vivo en el segundo.

"Sí, claro, ¿dónde va a ser?". Hala...

Vivo justo arriba. O sea, se entiende bien.

Un día me lo encontré en el súper y sufrí,

o sea, me alejé de la sección de jamón por el cuchillo.

¿Está en el ascensor y tú entras con él?

Yo no entro en el ascensor. Yo tampoco.

(K) Es que ahora teletrabajo, hago programas de "extelevisión",

que ahora son telemáticos. Depresión,

esto para mí es como "algún día vi un plató".

Claro, yo lo hago desde casa y estás con el auricular,

el micrófono, hablando a un tono de proyectar voz,

y ellos, como no practican actividades...

Se enfadan por tus gritos. Me oyen.

Pues tienes una dicción fantástica, diría que envidia.

Que cuente María algo. Si queréis coger un chocolate...

Pensaba coger un mazapán, pero... Te escucha también.

(K) Sí, entiendo la disyuntiva. -Como a Diego,

no me hace nada... O sea, no me acuerdo,

solo días, todos iguales, no hay nada.

Todo gris. Es un periodo de tiempo borroso.

(M) Sí. -Cuando me dicen...

¿Fueron 90 días? -3 meses.

No encuentro nada destacable... Si me está escuchando...

(Risas)

Diego, no te preocupes, te sacaremos de esta.

¿Cuál es el dulce más sobrevalorado de los que os pusimos?

Déjame verlo bien. Podéis coger.

Esta puta mierda... Esto se come, ¿no?

L paga España, aprovéchalo, María. ¿Me lo meto por el culo?

Eh... (K) Tiene un plástico.

No, me gustan todos. Me comeré una peladilla.

Una peladilla. No sé ni qué es eso.

Se llama así. -Una peladilla.

Quien se come las peladillas... Eso es tremendo.

Me lo como todo. A mí me parece horroroso.

¿Quieres algo de dulce? Una peladilla.

-No lo recomiendo. -No recomiendas, ¿no?

Cosas que no han cambiado... Lo decimos a la vez.

(AMBOS) Cosas que no han cambiado...

Y que deberían... Cambiar.

Yo, por ejemplo... Para mí hay una cosa

que ha traído esta cuarentena, que es como una victoria

para el resto de mis días, que ya no lo vuelvo a hacer,

no saludar con dos besos nunca jamás en mi puta vida.

Genial, sí. Te lo juro, un puñete así...

(A) Perfecto. ...y ya está, "pim", fuera,

y pista. Eso, por ejemplo,

es una victoria que veo que hemos traído de esto.

Y lavarnos las manos.

Sí. Lo hacíamos poco.

Exacto. Si tienes catarro, la mascarilla...

Si tienes catarro, la mascarilla es un buen detalle.

(M) Está bonito. Si quieres estornudar,

no hacérselo en la cara a Andrea. Está feo.

(D) A mí lo del codo me mola. Está guay.

¿Te parece muy "ey, brother"? No,

hay gente que has visto dos veces y te dan un abrazo,

a mí eso no me va. Como para dar un abrazo ahora.

(K) Yo beso y abrazo un montón. (M) Yo también.

Está claro, soy imbécil, vale. Diego, te iba a abrazar

al final del programa, porque estamos todos negativos,

pero bueno, si no... Personajes del año.

¿Habéis tenido muchos? -Don Almendras, seguro, ¿no?

Fernando Simón... -Quieres decir Donal Trump.

Más Donald Trump. No es personaje del año para mal,

pero... Fernando Simón nos acompañó en muchos momentos mágicos.

Si os decimos uno vais a flipar. Han elegido a Elena Cañizares.

Los guionistas, esto no me... (K) Te limpias las manos.

¿Ha sido o no? Mírala.

Elena Cañizares, que sabemos lo que pasó,

la movida. Una cosa que me dejó muy loco,

que es Christofer, el de "Estefanía", que es de este año.

(K) Claro. (M) No me enteré qué pasó ahí.

(K) ¿Eso no es primera temporada de...?

Sí, el de enero. (A) Todo pasó este año.

Y el que más me gusta de todos que es...

(D) Sí que te gusta. ...un enano

que alzó Bolsonaro pensando que era un niño.

¿Eso es este año? No, no...

Grito de fondo: "No eu ma crianza!"

pensaba que era un chaval. Esto me parece...

Bolsonaro vio a alguien de menos de 1,40, niño.

Lo cogió e hizo... Le dice alguien: "No no".

Al chaval le gustó, está como "¡ole!".

Ese para mí... (M) El "snack"

no va con la charla. Decid algún personaje, por favor.

No sé qué ha pasado... -Yo... No, la verdad es que no.

Venga, Diego. (A) Diego.

Tengo ganas de escuchar ese nuevo disco,

tiene que ser..., o sea... Tienes el disco firmado,

con toda mi...

O sea, tienen que ser personajes reales, no valen ficticios.

(A) Amigos imaginarios también. (D) Vale.

(M) ¿Quién ibas a decir? -No, si tienen que ser

personajes reales, no tengo.

(M) Vale, pensábamos que ibas a un sitio, pero no.

La peli late en su cabeza ahora mismo.

Es que no son ni de este año, son personas que he descubierto.

(A) Pero formaron parte de tu año. -En cuarentena,

sé que es un clásicos de clásicos, pero no había visto "The office".

Nunca. Había visto memes de "The office",

sin ver "The office". (M) Te pareces a Michael Schur.

No me jodas... -Sí, sois los dos preciosos.

Pobre, hoy se va fatal. ¿Cómo que pobre?

¿En apariencia? -Claro.

Hombre, en personalidad no. No es nada jodido,

lo dije como algo positivo. Ay...

Es verdad que hay rasgos, alguna cosa...

Si hacemos "The office" en España...

Me han dicho que... Mierda, se me ha olvidado el puto nombre.

Uno que se parece a este, pero no me acuerdo...

El de "Los padres de él". Ben Stiller.

Ben Stiller. Es verdad, también.

Tiene un aire a Michael Schur. Es verdad.

Ojo, gente con ojo. María, un personaje.

¿Un personaje de esta cua...? Ah, ¿un personaje de esrte año?

No lo sé, no... Kapo.

Es que así... Cecilio G. siempre es un personaje.

(M) ¿Por qué este año te ha...? -No sé, es que, claro,

el otro día vi la entrevista con Rufián,

y justo estuve hablando con él y este año,

como que lo he tenido más presente. A Juan lo conozco de hace años,

de salir por Barna y este año está como "focus on COVID",

o sea, está como luchando contra el COVID.

Sí, está currando bastante.

Hombre, Miguel Bosé, el Rey emérito...

(M) Es verdad, el Rey. -Intentamos ser positivos.

Ah, vale vale...

Miguel Bosé fue un momento de España, ¿eh?

El momento de "bicho". ¿Qué coño? ¿Por qué? Sí,

fue fuerte. Iremos cerrando esta movida

con planes para Nochevieja, que estamos a dos días.

Espero que hagas tortillas... (D) ¿Se dice la verdad?

Sí. ¡Dilo dilo!

Te lo juro, ese disco Carolina Durante

lo quiero escuchar, porque dejará a Tokio Hotel de Parchís,

lo dejará de una felicidad... Todo lo positivo que ha habido

durante este..., lo he... Ah, vale.

No he dejado nada para luego. Vale, bien bien...

(M) Que diga la verdad. -Claro.

No. Cántanos una línea final,

un susurro. Dinos una frase...

¿Un susurro? Tu frase favorita del disco.

No. (K) # Esto es una mierda. #

Dilo, tío. # Estamos muy contentos. #

Tengo que ponerme a pensar en ello...

Id diciendo y a lo mejor... Vale.

Andrea, ¿cómo celebrarás tu Nochevieja

y planes de 2021? La celebraremos tú,

yo y mi hermana en casa, y nos hicimos un itinerario

de cosas como jugar al "Jazz Dance",

cocinar, ponernos los Lunnis en la tele,

la canción de "La casa de Mickey Mouse"

y acabar así en la cama para levantarnos al día siguiente

con una sonrisa. Exacto.

Siempre hay que hacer tres cosas: ponerse algo rojo,

comer lentejas, tradición italiana para traer buena fortuna;

y la última noche del año, tú también, hazlo,

te pones en tres papeles "bueno, malo y regular",

lo pones debajo de la almohada y el que te salga a la mañana

así será tu año. (TODOS) No...

(K) ¿Bueno, malo o regular? Regular suena fatal.

(A) Regular es peor. ¿Hiciste eso en el 2020?

Sí. Oh... Así nos ha ido.

Esto no lo contaste en casa. Siempre lo hago, es tradición.

¿Qué te salió el año pasado? No lo hagas más.

Se nos olvidó pedir salud y este año a hacer "focus" ahí.

María, planes 2021, algún deseo y cómo pasarás tu Nochevieja.

No sé cómo pasaré mi Nochevieja, no lo pienso ni quiero hacer nada,

así que de ninguna manera. Quedaré con... Ufff...

Es que no lo sé, no haré nada. Nada, me da igual.

¿Planes este año? El otro día me dio depresión

porque pensé: "Después del 2020 viene el 2021".

(Risas)

Yo: "¿Y qué coño hacemos ahora?". Como que de repente dije:

"Es que hay que seguir viviendo". (K) Es un chute de positivismo

para el país... -Me dio como un bajón, en serio.

Hostia, María... Los músicos don "deep",

o sea, están acabando con esta mesa.

(K) Estamos superjodidos. -Lo hablaba con una amiga:

"Nuestra vida era ir a conciertos..."

Ahora es como... Me decía: "Me aburro mucho".

Claro, normal. (D) Hay peña que dice:

"No, se acaba este año". ¿Y qué?

Esto es lo que me dio a mí... (A) Es increíble...

Esa gente tan flipada que cree que hay un contador

que dice "reset", el 1 de enero otra cosa.

Hagamos un llamamiento a que se interesen por la cultura

y que pongan alternativas, si no estas personas acabarán...

Él ya está..., se estaba abanicando con los "frisbees".

No, chicos, por favor, en serio,

hay que hacer algo por los músicos, porque creo...

Es la primera vez que los cómicos estamos mejor que los músicos.

No es responsabilidad de nadie lo que me pasa en la puta cabeza.

Kapo, dinos tu mensaje. Hay mucha peña peor que nosotros,

no nos vamos a flipar y no pasa nada.

Yo lo digo como más rollo personal.

(K) Es normal, no podéis ejercer vuestra pasión en la vida.

Da pena, pero soy afortunada

comparada con muchos otros.

Ese mensaje estaba claro, pero dentro de esa situación,

si te sientes "chof" es lógico. Me da...

# Me da, me da, me da... # Kapo.

No sé, en fin de año la idea

es ver a papá y a mamá un poco

para cenar y, claro... ¿Te hacen cosas ricas, fricandó?

No. O sea, sí, ricas sí; fricandó, no.

Mamá, perdón. ¿Cuál es mi cámara?

¡Buenísimo un fricandó!

No, mi madre, por Nochenueva, suele hacer dorada.

Pescadito... Ay, Nochevieja. Vieja vieja.

29, ¿eh?

La noche entre Nochebuena y Nochevieja.

Nochenueva... Es el 28.

Bueno, es normal. No, bien.

O sea, muy bien de comer, me tratan muy bien...

Mis padres son gente de la música y...

(M) Están supercontentos. -Pero ya son mayores,

se dedican a otras cosas. Mi padre, desde salió Spotify,

dijo: "Me dedico al whisky y a ver el fútbol, a otra cosa".

Pero no, bien, en mi casa muy alegre

y lo que no sé, porque aún no me enteré bien

de las restricciones exactas... Hay una casuística,

que es que dos de mis mejores amigos viven en un piso

a metro y medio de casa de mis padres.

Entonces, no sé hasta qué punto, dentro del horario permitido,

puedo pasar primero para cenar con mis padres

y luego ir con mis amigos, que seremos tres.

Si haces un butrón... Y quedarme ahí a dormir

y volver a casa al día siguiente. No sé cómo va, la verdad.

Sé que estaré de PCRs hasta arriba, porque llevo 37,

es mi nueva afición: "¿Quieres meterme algo por la nariz?".

Qué rico... Sí, ya da igual,

no tengo sensibilidad,

puedo practicar muchas cosas con la nariz.

Esto, tía, es... Viajo casi cada semana por curro

y cada semana, palo de fregona y a...

El "giratrón", la garganta, si alguno se puede, por la oreja

o por el ojo, me lo harán... Te los haces todos, ¿no?

Siempre voy a ver a mis padres recién PCR...

Vale. Diego, por darte esa paridad,

¿quieres decir algo? No.

(Risas)

A ver, bueno...

Diego está ganando. -Me gusta la Navidad.

(A) Joder, qué suerte. -¿A que sí?

Por fin. Se nota.

¿Has dicho que sí? -Me gusta la Navidad...

(A) Es increíble. -...y reunirme con mi familia

también me enrolla, me mola, me da alegría.

Vale, pues, ¡oh! -Ha salido a la luz.

Impresionante. -Y estoy muy contento

porque les veré otra vez dentro de un par de días.

¡Bravo también por eso, Diego! Claro.

Muy bien, chicos, pues nada,

vamos a ver qué dice nuestra majestad, el rey Danel.

# Feliz Navidad. (TARAREA)

# Feliz Navidad. # ¿Os gusta la Navidad?

Me encanta. La Navidad, el cumpleaños del niño Jesús,

es la época en la que todos hacen un esfuerzo conjunto y silencioso

para dejar de ser gilipollas. Unos lo hacen mejor que otros.

Sea cual sea tu cultura, celebres Navidad, Janucá, kwanzaa

o la mierda que hagan los testigos de jehová,

en diciembre, que hace frío y queremos

chocolate caliente, ropa y abrazos, es una etapa en la que las almas

se ablandan y se unen a esta corriente incorpórea absoluta.

Y es como que todos están en paz, hay música en la calle,

hay luces, qué feas son y cuánto cuestan,

pero están ahí, y tienes polvorones, turrones y bombones.

Los supermercados se llenan de magia

y los niños pequeños solo tienen estímulos, tienen juguetes,

luces, comida... ¡Uh, subidón de azúcar solo de pensarlo!

(SILBA)

Nuestro alineamiento frente a la realidad es tal que se glorifica

que un señor mayor entre por la chimenea y te vea dormir.

Pero como salió en un anuncio, le perdonamos

y porque nos deja regalos. Meter en casa a hombres mayores

a cambio de regalos está extendido, porque somos modernos y liberados,

¡Dios bendiga a Papá Noel! En mi país se adora esta figura

en forma de carbonero fascista mitológico

que solo responde si le hablas en un código

que solo entendemos nosotros. En este lenguaje tribal, primitivo,

que utilizamos para negarle nuestro conocimiento ancestral

sobre explosivos al mundo. Pero el asunto

es celebrar, es juntarse con tu familia y amar,

cantar villancicos y poneos al día, que hará mucho que no so veis.

Creéis que mandaos una felicitación al año es contacto, y no lo es.

La palabra familia está sujeta a muchas connotaciones,

puedes elegir con quién te reúnes.

La familia a día de hoy ya ha trascendido.

Si estás encerrado con quien no quieres estar,

no tiene nada de espíritu navideño. Es tiempo de reunirse, de escuchar,

hay gente con quien no queremos reunirnos y esos no son familia.

Puedes escoger a tu familia. Tu familia no es solo la gente

de la que dependes económicamente, es la gente con la que tienes ganas

de celebrar esta conciencia de amor, comprensión y compartir,

y es gente que te ama, te comprende y comparte contigo.

Quien no se ajuste a esta definición no es familia tuya.

En el "GENPLAYZ", somos una pequeña familia, hogareña, rara,

pero estamos aquí para compartir y amar

desde que empezó esta aventura fantástica

que supera cualquier propósito de año nuevo.

Esta Navidad encuentra tu sitio,

y si no tienes sitio, lo tienes aquí, con nosotros.

Es una afirmación frívola y superficial,

porque somos un programa de televisión al que no le importas

a nivel objetivo. Pero nuestra premisa es de libertad

de amor, de inclusión...

Y si en casa no lo tienes, aquí puedes encontrarlo.

Y si lo tienes, pásalo de puta madre.

Toma carajillos, canta "El tamborilero",

toca la pandereta, regala a tus primos cebollas,

que lloren, y luego les das el verdadero regalo, o no,

depende de lo quinqui y Nasty que quieras ser.

Pasadlo genial, "jou, jou", "din, dan", etc.

¡Vamos! Si la primera ronda de invitados ya daba gusto verla,

vamos con los primos que vienen de echar unas copas,

que vienen un poco "embriaguet". Esto es así.

Ya está, han venido a divertirse al "El hormiguero" Henar Álvarez.

Henar Álvarez, colaboradora de "Buenismo bien",

y acaba de escribir su libro, "La mala leche",

que es una novela gráfica, ¡joder, que no me sale!

Un cómic. Bueno, es un cómic, es la hostia.

Si estás embarazada, palante' y si lo quieres estar, palante'.

Retrata muy bien, yo creo,

un poco tu etapa en ese momento y además, "demetefiqui".

Eso, que tú me has entendido bien, la movida, ¿no?

Total. ¿Puedo comentar una cosa o espero a que hagas la ronda?

Dilo. No me gusta que diga

que las luces de Navidad no molan. Loca, ¿viste la Castellana?

Parece la Feria de Abril. Tienes que ver mi casa.

En la casa que vivo cada Navidad las luces se quedan,

porque me da pena quitarlas. Y este año estamos a punto

de empezar a tener problemas epilépticos.

Henar, eso se llama Diógenes, es un trastorno diagnosticable,

es una patología. Diógenes Iluminati.

Diógenes Iluminati. Además, el momento pandemia

te estoy viendo haciendo zooms con esa movida de fondo, vaya cuadro.

Lo llamaba el badulaque, porque tenía un montón de cosas

y luces. Me gusta estar así y brillar.

Hostia. Bueno, atención, si yo te digo:

# "Yo te dediqué una de Romeo". ¿Tú qué me dices?

Efectivamente, vino a divertirse con nosotros Omar Montes.

Hola, ¿qué tal? Diviértete tú también.

Es que me acabo de levantar de la siesta y por eso estoy

hasta que me pongo, pero vamos... A ver si cuando te pongas

ya nos vamos a tener que marchar. Es que me ponéis agua

y esperaba un chocolate con churros, algo de recién levantado,

pero es que no sois personas. Un mazapán tienes ahí, cari,

una peladilla... Pensaba que era de adorno

y no he querido tocarlo. Solo te digo una cosa,

cierras el 2020 siendo el artista más escuchado,

más reproducido en España del año, ¿qué te parece esa movida?

Mal, porque con las chicas guapas que hay, que cantan,

que me escuchen a mí, No tiene sentido.

no tiene pies ni cabeza. Tampoco lo entiendo.

Es broma, me gustan tus temas. Gracias.

Esto es así. Samantha Hudson, que la tengo enfrente.

Una chica guapa que canta, por cierto.

Efectivamente, que es la tía Sally, junto conmigo futura divorciada.

Sí. Hacemos hoy sentencia de esta mesa.

Y, por supuesto, cosas que tenemos que decir,

que es la Miranda Makaroff de los pobres, "mocatriz",

modelo, cantante y actriz, y cuadro de comedor, como podéis ver,

es una persona muy interesante. (BALBUCEA)

¿El qué? Nada.

¿Qué cantidad de cojones te has metido?

Esto es una bola de anís o una... Son peladillas, amor.

He vivido engañada. Gracias por presentarme.

¿Querías añadir algo a tu presentación?

No, siguen un montón de títulos nobiliarios, pero...

¿Tienes muchos? La chica más querida de España,

la doble de cuerpo de Cameron Diaz, la reina de los bajos fondos

y un sinfín de... Doble de Cameron Diaz

es la que más me ha gustado. Esto es muy bonito,

es muy navideño que estés aquí. Muy familiar.

Presentadora de "Las uñas" y directora también

de la plataforma de maternidad "Ya eres madre",

que ella es una leyenda de la maternidad ahora.

Eh, un momento. Es que es su novio.

-¡Oh! -Me suenas.

¿Tengo una hija contigo? Realmente tenemos dos,

porque estoy embarazada. ¡Ah!

¡Papá, pero bueno, Darío!

Donde pone el ojo, pone la bala. Voy a llorar.

No, pero en la pandemia no follamos nada,

no es un bebé de la pandemia. Ha sido la paloma.

No, ha sido pospandemia.

En la pandemia suerte que no nos divorciamos, hubo cero sexo.

Chicos, esto es muy fuerte, ¡enhorabuena!

¡Ah! Iba a decir de brindar,

pero con agua da mala suerte. -A mí me pusieron cerveza.

-Por eso yo lo hubiera dicho... Por los papás.

¡Hostia puta, tíos! Engancho esta noticia

con que si creéis que hemos salido más fuertes.

¡Qué maravilla, por Dios! Esto es muy fuerte, tío.

Me acabo de quedar muerto. -¿Tú también estás embarazada?

¿Niña o niño, se sabe? (AMBOS) No lo sabemos.

Él quiere saberlo, yo no quiero saberlo hasta el parto.

Yo más uno, erre te a eso.

Espero que nos inviten al bautizo. Eso sí.

Además, está al caer, marzo es época de bautizos.

-Total. Me encanta este momento.

¿Habéis follado en pandemia o no? Yo sí.

Claro, es que tampoco tenía nada mejor que hacer, la verdad,

es que era eso o ver directos de Instagram, que también vi algunos.

Eso es muy 2020, ¿no? No, el sexo, qué va.

Estamos como en otro rollo. Yo creo que nada.

Toca llevarse la pesetilla, pero más "do it yoruself".

Ser una guarra ya no mola, no está de moda.

Ahora se lleva la castidad y el celibato.

Yo, por ejemplo, al ser un ser de luz y reproducirme para adentro,

no estoy obligado a tener relaciones sexuales

con otras personas, yo soy mi media naranja.

Muy bien, fantástico. Una naranja entera eres.

(SINDY-SI) Un mensaje empoderador. -Exacto.

Esto es importante, por favor, sabéis la publicidad institucional

de: "Hemos salido más fuertes, podemos con todo".

¿Creéis que es así o es un mito? ¿Quién empieza?

Henar, por su mirada. Hombre, igual salimos más fuertes

los que hicimos deporte, pero a nivel de personalidad,

salir más fuerte... Salimos más cansados, ¿no?

Yo estoy harta, necesito que venga la vacuna, no puedo más.

¿Qué necesitas, fiesta...? Absolutamente.

Hay gente que es más muerta por dentro, que creo que está bien,

y son más de estar en su casa, no lo critico, está fenomenal.

Pero también pienso que, joder, yo soy de alma latina,

soy como española real y me gusta salir de fiesta,

estar en los bares... Siento que me falta algo

si no puedo vivir. Entonces, que venga la vacuna ya...

¿Qué opinas de la vacuna, res de la teoría de Miguel Bosé

de que nos darán la "morición"... El bicho.

...y podremos hablar con los zombies y todo o...?

Lo ha imitado genial. -Yo confío plenamente

en la comunidad científica del mundo.

(OMAR-O) ¿Podremos hablar con los ovnis?

Pues no sé, tú haces cosas muy raras, Omar.

Eso son drogas de diseño para hablar con los ovnis.

De la vacuna me gusta, que salió en las noticias,

que hay una versión que se esnifa, (S) Se esnifa.

porque con eso amplían población.

Lo hicieron pensando en "Targin". Claro.

Todo Madrid, todos los maricones, van...,yo incluida, claro,

Hacer una ruleta rusa de vacunas, que pasen, claro.

Me compré una bandeja por Amazon, puedo estrenarla.

Pues estupendo. Podrían llamarla "vacunatusi"

y que fueran todo el rato... -Puedo ponértela con la uña,

hago así... ¡Qué bien, qué ilusión!

¡Viva la Navidad! Está todo pensado.

Especial Navidad hablando de droga, parece "Equipo de investigación".

Omar, hacías la pregunta de la vacuna

porque eres un sinvergüenza. ¿Tú te la pondrías?

Sí, me la pondría, porque soy provacunas siempre.

No he cogido la gripe en mi vida y cuando mi abuela me llevaba

a ponerme la vacuna de la gripe, me la ponía.

Yo decía: "Abuela, si no cojo virus ni de broma".

Dice: "Pero es gratis, póntela, ¿qué más te da?".

Qué español eso, ¿verdad? Que es gratis.

Me parece lo de las vacunas, se vamos a estar alguno cerca

alguna vez, hemos nacido a finales del siglo XX,

pero lo más cerca que estaremos de ser cíborgs es ponernos vacunas,

Es verdad. Que nos pongan todas las que haya.

(SAMANTHA-S) ¿Y las que se ponen DIU, qué? Hay muchos cíborgs ya.

Nací en el 93, ojalá haber nacido en 2080

y ponerme un brazo con cámara. O un transistor.

Me encantaría... Un transistor.

Como Azúcar Moreno. ...y llamarme Iron Omar.

Ya hay gente que tiene cosas implantadas en la cabeza

y pueden ver el color de las palabras y cosas así.

(S) Eso son gente moderna. (O) A mí me pasa eso

y no llevo implantado nada. Las mierdas que habéis comprado

este año en la cuarentena,

en plan que dices: "¿Y esta inutilidad?".

Yo compré cosas para hacer deporte. -Yo también.

que lo tenemos en una bolsa escondido porque no lo utilizamos.

Escondido para que no os amenace. Sí, para que no nos entre:

"Voy a hacer deporte". Compré una esterilla,

unas pesitas... -Yo también compré esterilla,

pesas, también las tiras... También te digo,

salí de la cuarentena que parecía Sarah Connor.

Dejé de usarlas y se acabó, pero me miraba y madre mía.

Estabas fuertaca, ¿eh? No sabes cómo estaba.

Si lo acompañabas de vitaminas ya...

¿Durante la pandemia o en 2020? 2020.

Es la expandemia. Yo creo que...

En la pandemia no compré nada, porque no me gusta comprar online.

Soy muy vieja. Pero en 2020

pasé por una tienda junto al Museo del Prado

que tiene las Meninas en el balcón y vende objetos medievales,

y dije: "Me gustaría comprar una armadura medieval".

Y pasando por la tienda salió un hombre

y colgó un cartel enorme, porque veo fatal de lejos,

que ponía: "50% en productos medievales".

Y salí con una armadura medieval. (SI) ¿Puesta?

¿En serio? No, me dio 3 bolsas de Mercadona

y lo llevé en brazos porque se rompían, pesaba 15 kilos.

Comprar una armadura es nivel loco Michael Jackson.

Remedios medievales a tiempos medievales,

no sabes qué puede venir. -Me siento defraudada

de que no trajeras tu armadura. Y yo.

No entraba en el "dress out". ¿Tú que chorrada has comprado,

hay algún...? Además, el plata para Navidad

es muy predecible. Un salero automático,

una cosa para echar la pasta de dientes...

¿Sabes el problema mío? No tengo tarjeta de crédito,

soy todo en efectivo, soy como mi abuelo,

mi abuelo cobraba y se guardaba todo el dinero...

¿Te gusta llevarlo en el bolsillo? Sí, lo aprendí de mi abuelo.

como de taxista, con un clip. Me encanta.

Y al no tener tarjeta... ¿Cuánto dinero llevas?

Ahora mismo no llevo nada, llevo un clinex,

ah, bueno, y 50 euros, para no engañarte.

Por si se torcía la tarde y había que tomarse cualquier cosa.

Cualquier cosa tomamos. ¿Lo llevas suelto?

Sí, lo llevo en el bolsillo. Habrá que regalarle algo,

pidamos a los Reyes que le traigan una cartera.

Llevarlo suelto es una actitud. Una actitud de dejadez.

Es verdad. Soy muy dejado.

¿Para qué quiero yo ahora de repente un monedero?

Bueno, hay muy chulos, ¿eh? -Pero están sobrevalorados.

Ya, tienes razón, la cremallera... -Los tíos tenéis bolsillos grandes,

a las tías nos los hacen pequeños dando por hecho que llevamos bolso.

Pero vosotros podéis meter lo que queráis.

Un bebé y todo. Sí, total.

Hasta los 3 meses la chiquilla fue en los bolsillos.

Iba al Alcampo y la niña en el bolsillo.

Hablando de cosas sobrevaloradas,

¿cuál ha sido el mantra más sobrevalorado de este año?

Las frases como: "Quédate en casa, juntos saldremos de esta..."

(HENAR-H) Resistiré... Efectivamente.

Ha sido todo un bajón. Un bajón tras otro.

¿No hubo momentos de luz? Como decía Diego antes

de Carolina Durante, que se ha atascado mogollón

con la movida del confinamiento en general.

¿Tampoco has visto un halo de luz ni de buen rollo en la movida.

Tengo que admitir que hubo una cosa buena,

no buena, porque todo ha sido una gran mierda,

estábamos confinados, no podíamos salir de casa y tal,

pero si tuviera que buscarle una parte medianamente positiva,

es verdad que en los meses anteriores había trabajado

millones de horas y comprendí que no estaba viendo crecer a mi hijo,

eso es verdad. Y de repente el poder estar en casa

tantas horas, que tenía que teletrabajar

porque no nos dejaban ir a los centros de trabajo,

y levantarme con él, comer juntos, desayunar juntos...

¿Y no acabaste hasta el coño? Me haces sentir mala madre.

(O) Al mío también le cogí tirria.

Quería tirar a mi hija por la ventana.

No te preocupes, yo no. No, porque estaba

en el lado contrario antes. Antes llegaba el lunes

y no veía a niño hasta el jueves. No sabes la suerte que tienes.

¡No! -Yo acabé hasta el coño, muchísimo.

No le veía en toda la semana y eso me hacía sentir mal de:

"Podrías parar, que te lo estás perdiendo".

Igual su hijo es un bendito, como te salga un...

¿Por qué todos tenéis hijos? Además, tú dos.

Soy una señora de verdad. -Hay que tener algo.

Yo tengo poca vergüenza ante un niño.

Tienes una armadura medieval, yo voy como la Gallina Caponata.

El niño no te protegerá de una guerra santa,

la armadura sí. -Mi hijo tiene mala...

Omar, amor, alguna cosa... Omar, amor, fíjate que...

Omar, amor de Cacharel.

Me he sentido como un perfume.

(S) El de Shakira del Mercadona, que es muy divertido.

¿Qué cosas debemos dejar atrás para este nuevo 2021?

Pues un poco los miedos y tal, por ejemplo,

a mi abuela le dio una paranoia y a mi mama

de que no querían salir de casa por miedo a infectarse,

y estaban que no querían salir ni a comprar,

iba yo todos los días a la compra y me tenían frito.

Que no tengan miedo y que saquen el carro.

Que igual ya el miedo... Ya huele.

Dejaos de tanto miedo, id de paseo,

que me tenéis frito en casa todo el día...

Dejar atrás los miedos, que hay que cuidarse y tal...

Opino que si todos tenemos precaución y ahora con la vacuna,

que no habrá ningún problema y que vuelvan a hacer

la vida que hacían. Mi abuela hacía teatro,

iba a bailar sevillanas con sus amiguitas y se ha quitado de todo.

Amiguitas, me ha hecho gracia. Yo propongo

que sigan las rutinas, siga todo para adelante,

empiecen a dejar que haya conciertos...

La cultura debe seguir, no debe apagarse de repente por un virus.

Un virus no puede acabar con nosotros, debemos remontar.

Qué bonito, Omar, qué mensaje has dado.

Sindy, dinos cosas para dejar atrás.

Creo que Jon Kortajarena, porque...

Es verdad, tiene que desaparecer este personaje,

No solamente porque hubo un escándalo con él

porque criticó a los de Glovo durante la pandemia,

que es como: "Hijo de puta, pides una tortilla y encima te quejas".

No, porque me traumatizó seriamente y él da fe de esto.

Notario. No sé qué estás diciendo.

Te lo explico. Siempre me hace lo mismo a mí

en el programa, es un longui... Sí, medio gilipollas.

Se volvió loco y empezó a compartir un montón de "stories"

de luces y movimientos extraños que había en el cielo.

Lo peor de todo es que yo las vi. -Lo peor es que yo también

No sé si escuchasteis los cielomotos.

(O) Sí, casi muero. Iba a correr por la noche,

que me escapaba tontamente,

y de repente veía cosas pasando por el cielo, y decía:

"Omar, ¿qué será de tu vida?". Claro, porque yo estoy tronado,

sé que dentro de mí tengo muchos problemas y lo último ver ovnis.

Llamé a Miguel Bosé, le pregunté y me dijo que...

Y te dio fe. Dijo: "Tranquilo,

que también los he visto, hablo con ellos".

Y ahí me quedé tranquilo. Le pusiste un WhatsApp:

"Jon Kortajarena pidió la tortilla, no llegó". Y dijo: "Efectivamente".

Recuerdo que viéndolo, estaba contándoselo a Darío,

justo había grabado unos "stories" contándolo

y de repente empieza a sonar un ruido superheavy,

como si un avión, como el dron de tu paranoia,

empecé a oír un avión sobre la casa,

que entonces pasaban muchos helicópteros de la Policía,

digo: "Será un helicóptero". Salí a la terraza

y se escuchaba como un avión encima, pero no había nada

y era un fenómeno llamado cielomoto,

que lo mismo nos han vendido la moto y eran conspiraciones

y cosas raras, pero bueno. Jon Kortajarena tuvo mucho que ver

en muchas noches mías sin dormir. Como figura...

Ay, amiga, a mí en otro sentido, pero bueno.

(S) Puede tener doble significado. Exacto.

Samantha, ¿qué quieres dejar atrás?

Los hombres y la falda pantalón, que no hay quien la aguante.

¿Falda pantalón? Sí, es como una falda y un...

¿Por qué no te pones las dos a la vez?

¿Hay algo llamado falda pantalón? Sí.

En los 90 se llevaban. (O) Anda la batamanta.

Batamanta entiendo, pero falda y pantalón es como,

eh..., sol y luna.

Me siento mayor a vuestro lado, porque eso se llevó

cuando yo era pequeña, eran como "shorts" y entonces,

eran los "shorts" y esto tenía como una hebilla.

La que puede enseñar, enseña. Hacías así y decías:

"Llevo pantalón". Pero se veía falda.

(S) Y por detrás era pantalón. -Exacto.

Te confundías, decías: "Qué falda tan mona".

Se daba la vuelta y decías: "Es un 'short'". Lo pasé mal.

Henar es la reina del twerk de España.

(O) ¿Reina del? Twerk.

¿Y no me lo dices para sacarte en un videoclip?

¿Me sacas en un vídeo? -Por favor, es que pagaría.

¿Dónde está tu cámara? -No, pagaría.

(SI) En una servilleta. -Luego hablamos.

¿Qué opináis de la gente que tiene acuarios de tortugas en casa?

Que no tienen olfato, porque eso huele a puta mierda.

Huele a los platos cuando se secan dentro del lavavajillas,

eso me huele a acuario de tortuga. -No, me refiero, ¿qué opinión os da

una persona que entras en su casa, como los vendedores de enciclopedia

o lo que has dicho tú del Glovo, tú trabajas en Glovo,

te abren la puerta y ves a la izquierda del señor

un acuario y hay tortuguitas? -Me lo follo.

Debe ser una persona superentrañable.

No me gusta. (H) Es vago y no quiere tener

una mascota a la que deba sacar. -Seguro que las abandona en Atocha,

que hay problemas muy "heavys" de tortugas ahí,

porque las abandonan. Es increíble.

Opino que las tortugas deberían estar en Madagascar jugando.

¿Las tortugas de Atocha son porque las abandonan ahí?

(SI) En un principio no. No, pero se corrió la voz...

Las tortugas que ves en Atocha son las nietas de las que tiraron

que han sobrevivido, o sea, es puro darwinismo.

Si algún día llegáis a coger un avión 15 minutos antes...

Un bosque enorme, ya quisiera yo vivir en Atocha.

No dijiste tu cierre de 2020, ¿qué quieres dejar atrás?

La verdad, como tampoco creas que me ha ido supermal,

no quiero dejar nada atrás.

Alguna costumbre, algún mantra o alguna cosa.

El resistiré, seguro. Seguro.

¿El aplauso sanitario? Bien por sanitarios, pero ese aplauso...

¿Las caceroladas de Paseo de la Habana?

(S) No, a favor, que abran El Corte Inglés.

Todo eso lo olvidé, ya se acabó aquello y ni lo pienso.

He pasado página del confinamiento porque si no, no podría vivir.

Son meses que estuvieron congelados,

que pasó el tiempo rarísimo, un mes era como: "Qué rápido".

Y el otro se me hacía eterno. -No recuerdo casi nada del 2020

de antes del confinamiento, es como si fuesen meses vacíos,

que digo: "¿Qué pasó aquí?". En fin, tenemos sorpresas.

Dime, Sindy. ¿Puedo decir algo?

Sí. Quiero apuntar algo

del libro de Henar, que no es libro ni nada, son cuatro palabras

con mucho dibujito, que así cualquiera escribe un libro.

(O) Eso es lo bonito. -Pero me gustaría decir

de su pequeño conjunto de letras, que es muy guay, que está muy bien

y no es solo para madres. Dijiste: "Si estás embarazada..."

Si quieres ser madre o no. Es para todos,

para tíos también. -Si esto va a Twitter debe llamarse

una de cal y una de arena. -Total.

Porque es muy reivindicativo, es una obra de arte

pero deben leerlo muchos tíos también.

Pues ese es el "spawn" que te llevas.

Cuatro letras pero bien colocadas. -Me cuesta leer,

pero cuando veo un libro con dibujitos, me dan ganas de leerlo.

"La mala leche", escrito por Henar Álvarez

e ilustrado por Ana Müshell. -Mala leche das embarazada.

No, porque tenía la fantasía de que mi novio me chupara la leche

y no quiso. -¿Tú también?

Todas las embarazadas, creo. ¿Tú qué?

Yo quería y Darío bebió mi leche,

pero no en las circunstancias que pensáis. Lo contaré.

Por favor, que me lo pinchen. Lo contaré. Perdón.

No lo cortéis que quiere contar cómo bebía Darío su leche.

Rápidamente, tuve que curarle una mastitis,

que es que se te ponga la teta muy dolorosa por culpa de la leche,

como quien... En Patones.

Como Frank de la jungla cuando le muerde una cobra,

que hace así, ese rollo. Tuviste que desatrancarlo.

Sí. ¿Y no te dolía mucho?

Horrible, quería matarle. (H) Muchísimo.

Es lo más Indiana Jones que he hecho.

¿Y escupes la leche? (O) Le sacaste el veneno.

Tal cual. Y no te lo tragas.

Ya puede contratarme Frank de la jungla

para irme con él y con los niños. ¿Tú has desatascado pechos?

Nunca he tenido que sacar veneno, a mí me lo han sacado a veces,

pero nunca me ha pasado. Yo soy como él,

yo muero ahí, por mi pareja lo que haga falta,

si le duele estoy ahí, apechugo.

(S) Qué horror tener útero y tejido mamario, es un calvario.

Lo que no es horrible es este vídeo de "Grey trash", vamos allá.

Hice como 50 o 60 kilos de foie gras

o de terrina de foie gras...

Yo tengo aquí, en un tarrito, tres...

¡Ha sido todo por este año! Muchísimas gracias.

Fue un placer contar con vosotros este 2020.

Este 2021 más y mejor. Vamos a por ese karaoke