Así te hemos contado la ausencia de tremor volcánico en La Palma

En una nueva actualización, el Instituto Volcanológico de Canarias, señala la "débil desgasificación" que se aprecia en el edificio volcánico.

“La situación en estos momentos es de débil desgasificación en el edificio volcánico. Vídeo a las 13.00 hora canaria / The situation at the moment is of weak degassing in the volcanic edifice. Video at 1:00 pm Canarian time pic.twitter.com/4bXnQttFBO“