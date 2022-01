La erupción del volcán de Cumbre Vieja ha entrado este lunes en su semana 13 de actividad con grandes pulsos de actividad estromboliana, tras una semana en la que había disminuido su intensidad pese a convertirse ya en la más larga de la isla desde que hay registros.

Este lunes se ha podido observar una elevada columna de humo y cenizas que ha alcanzado los 4.200 metros de altura desde primera hora de la mañana y posteriormente el volcán ha comenzado a expulsar una gran cantidad de lava y piroclastos, precedidos por la subida eventual del tremor (vibraciones que provoca el magma en el edificio volcánico).

“Más imágenes desde Cabeza de Vaca a las 18.20 hora canaria / More footage from Cabeza de Vaca at 6.20 pm Canarian time pic.twitter.com/eMx90wgACM“