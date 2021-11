¿Qué dirá Ana Obregón en las Campanadas de 2021?

La pena de Ana Obregón por la pérdida de su hijo Aless y su madre no desaparecerá en estas Navidades, pero ella sabe que el trabajo es un potente arma para luchar contra el dolor. La presentadora y actriz vuelve a despedir el año en RTVE y este 2021 lo hace por partida doble: presentando Telepasión con Boris Izaguirre y 'dando' las Campanadas junto a Anne Igartiburu. Las dos forman un gran equipo y ya se preparan para volver a arrasar: en 2020 hicieron que más de 7 millones de espectadores (un 33,7% de media) se tomara las uvas con ellas.

Ana cerró así un año aciago en su vida, marcado por la muerte de Aless. La llamada de RTVE para estar el 31 de diciembre en la Puerta del Sol fue para ella la mejor de las medicinas y todos nos pegamos a la pantalla para verla, radiante con su vestido de Alejandro de Miguel , y para escucharla. No se sabía qué iba a decir, si iba a hacer referencia a su hijo, si reiría o lloraría. Y lo hizo todo. "Es el año más difícil de nuestras vidas y le queremos mandar a tomar viento fresco", dijo. Como ella, miles de españoles habían perdido ese año a sus seres queridos, y a ellos quiso dedicar la magia de la noche: a las víctimas, a los familiares, a los sanitarios españoles, "porque yo he vivido en mis propias carnes la dedicación de los médicos, enfermeros. Y a las víctimas del COVID y también a las del cáncer", añadió. "Lo más importante en la vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, porque cuando te vas es lo único que te llevas".

Anne Igartiburu, presentadora de ‘Corazón’, sumará 17 años consecutivos al frente de las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol. Para Ana Obregón, que regresó en 2020 a su casa, RTVE, la cadena a la que ha estado vinculada durante décadas en series y programas (‘Ana y los 7’, ‘A las once en casa’, ‘Hostal Royal Manzanares’, ‘Anillos de Oro’ o ‘¿Qué apostamos?’…) será la cuarta ocasión en la que retransmita las Campanadas en La 1 (1994 con Joaquín Prat; 1995 y 2004 junto a Ramón García; y 2020 con Anne Igartiburu).

Aless murió en mayor de 2020 y durante siete meses la vida de Ana Obregón se fue a negro. Dolor, pena, desesperación, vacío... La presentadora aparcó su vida para aferrarse al recuerdo por su hijo, dando entrevistas repletas de declaraciones que nos acercaban a su drama. Pero el trabajo siempre ha sido su pasión, y se entregó en cuerpo y alma. "Con mucho cariño, con mucho cuidado; es la primera vez que salgo de casa en ocho meses". Anne Igartiburu jugó un papel importante, mucho, estando al quite por lo que pudiese ocurrir. Para Ana fue muy importante que "dos mujeres, dos mamás", presentasen juntas las Campanadas. Era la primera vez en la historia de la televisión.

La vuelta al trabajo de Ana Obregón

"Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre, porque si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré", escribía hace unos días a través de sus redes sociales Ana Obregón. Ahora, tras tres semanas de rodaje junto a Boris Izaguirre para el Telepasión de este año, manda un mensaje a quienes han estado acompañándola en su regreso a la televisión: "Gracias a todo el equipo por arroparme cada segundo en mi vuelta al trabajo".

Ana Obregón en pleno rodaje INSTAGRAM

Ana Obregón no ha querido esperar a la Nochevieja para pedir sus deseos. La actriz y presentadora confiesa a sus seguidores que fue en su último viaje a Roma junto a su amiga Susana Uribarri cuando aprovechó para acercarse a la Fontana di Trevi y lanzar una moneda cargada de esperanza. "Que mi padre se quedara un poco más conmigo, que el año que viene todos los que luchan contra el maldito cáncer ganen la batalla y... Sé que mi principal deseo no se cumplirá", asegura en su última publicación. Sus amigos y todos sus fans no dejan de demostrarle todo su apoyo a través de las redes sociales, donde parece que Ana ha encontrado su refugio.