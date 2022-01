Este es mi primer año en Telepasión. Llevo un año trabajando en RTVE tras haber sido becaria y estoy ‘living’ con esta oportunidad. Como cada año por estas fechas, la ilusión de la Navidad embriaga los corazones de todos los telespectadores y RTVE ha preparado durante meses su ya tradicional programa especial de Nochebuena, el 24 de diciembre a las 21.15. Son muchos los ensayos que se necesitan para que todo esté perfecto, ya que Telepasión Española es el programa favorito de la Navidad y nadie quiere perdérselo. Así que me he infiltrado en el plató junto a los presentadores de TVE: Boris Izaguirre, Lucrecia, Míriam Moreno, Antonio Najarro, Raquel Martos y el equipo de España Directo, entre otros, para contarte los secretos de Telepasión Airlines: vuelo 2021 detrás de las cámaras.

Si llegas hasta aquí sin saberlo… ¿dónde has estado todo este tiempo? Telepasión es uno de los programas más longevos de la televisión nacional. Comenzó sus andaduras el 31 de diciembre de 1990 , con la canción "Que no se acabe el mundo", interpretada a coro por los rostros televisivos de la época, entre ellos Julia Otero, Pedro Piqueras y los fallecidos Constantino Romero y Joaquín Prat.

Prepararse para salir en Telepasión es tan emocionante como el propio día de Navidad. Hay que estar con las mejores galas. Para ello me fui de compras para encontrar el vestido perfecto para la ocasión. Me decanté por un vestido negro largo de manga larga con escote en forma de uve, apertura lateral en la falda y detalle de cinturón. También es importante el maquillaje: sombra aquí, sombra allá y arrancamos hacia el plató seis de los estudios de Prado del Rey, donde ocurre toda la magia de la Nochebuena en RTVE.

Las caras de TVE, entusiasmadas por salir en Telepasión Española

Ana Obregón, Boris Izaguirre, Lucrecia, Antonio Najarro, Ana Ibáñez Llorente, Àngel Pons, Míriam Moreno, Raquel Martos y Gonzalo D'Ambrosio se pusieron sus mejores galas Telepasión 2021 a ritmo de "Te quiero mucho". El plató está decorado con árboles y decorados festivos de esta época del año. Todo lleno de luz y color para celebrar con alegría e ilusión Telepasión.

Además de los presentadores favoritos de TVE, todo un equipo detrás del programa especial de Nochebuena prepara cada detalle, cada plano... Los bailarines han estado ensayando durante meses para que la coreografía sea perfecta. Cada cámara se coloca en su posición y... ¡acción!

Una de las más veteranas de Telepasión junto a Ana Obregón es Lucrecia, presentadora de Los Lunnis. Para la cantante es todo un orgullo: "Es el programa preferido de toda España porque es la noche de Navidad y salimos todos los trabajadores de la casa. Me siento muy feliz y orgullosa de pertenecer a TVE", asegura. Y pide una cosa a los Reyes Magos: "Siempre pido mucha salud, mucho amor y paz para nuestras almas, que hace falta”.

Los presentadores de TVE se reúnen en el número final Marina Segovia

Tampoco es la primera vez para el equipo de España Directo, los presentadores Ana Ibáñez Llorente y Àngel Pons, que llegan al plató "con mucha ilusión para pasarlo bien". Ana va ya por su cuarto especial de Nochebuena y ha optado por un vestido largo semitransparente, mientras que Àngel nos confiesa que es el segundo o el tercero engalonado en su traje negro con pajarita inluida: "Tenemos ganas de debutar y hacer algo con nuestras voces", nos dicen antes de saltar a grabar a plató.

También nos encontramos por el plató a Míriam Moreno, presentadora de Saber vivir, que llegó a la cita con un vestido entre rosa y morado de lo más brillante: "Normalmente no nos visten así y está muy guay", cuenta. Para ella es su cuarto o quinto Telepasión y vive cada uno de ellos con la misma ilusión con la que recibió la primera llamada para participar en el especial de Nochebuena de TVE: "Siempre he sido muy fan de la televisión, de TVE y más aún de Telepasión. Y recuerdo que el año anterior a que me llamarán pensé: 'Ojalá un año estar ahí en Telepasión’ y cuando me llamaron dije: 'Por fin, sueño cumplido", confiesa. "Se me pone la piel de gallina todavía", dice entre risas.