Los rostros más conocidos de RTVE se han reunido para presentar la programación especial de las próximas fiestas bajo el lema #LaNavidadQueQuieres con Ana Obregón y Anne Igartiburu como principales protagonistas al presentar por segundo año consecutivo las emblemáticas Campanadas de fin de año. Ellas lo harán para toda la península, y la intención es que este año, muchos españoles se tomen las uvas dos veces porque un poco más al sur y una hora después Nieves Álvarez y Roberto Herrera despedirán el año desde las islas Canarias, muy marcadas este año por la erupción del volcán de La Palma: "Lo vamos a conseguir. ¡Este año vamos a tomarnos todos las uvas con los palmeros!", asegura la presentadora.

Roberto Herrera y Nieves Álvarez presentarán las Campanadas de Canarias GTRES

Es la primera vez que la modelo presenta las Campanadas de fin de año y asegura que a pesar de los nervios, sus compañeros de profesión le han ayudado mucho: “Lo estoy comparando un poco con la primera vez que hice Eurovisión, ósea estoy aterrada. Pero he de confesar que me da mucha seguridad estar al lado de Roberto (Herrera), y el tener a mi queridísima Anne (Igartiburu). Es muy generosa, y me ha dicho que cuando tenga el guión podemos quedar por si necesito ayuda. Le he pedido consejo y me ha dicho que sea yo misma, que no intente ser lo que no soy. Es muy sabia".

“Despediremos el año desde un lugar muy especial como es La Palma“

Además, el fin de año de TVE desde Canarias quiere apoyar y animar a los habitantes de la isla de La Palma. Están viviendo una situación muy complicada de gestionar que les ha cambiado la vida por completo y tanto Nieves como Roberto quieren aportar su granito de arena para ayudar en la medida de lo posible: “Vamos a estar en un lugar muy especial como es La Palma. Creo que hay un vínculo solidario y estaremos rodeados de gente que desgraciadamente no lo está pasando bien. Vamos a estar cenando con los damnificados, ¡y vamos a entrar en 2022 con ellos! Lo más importante, para mí, es decirles: ¡No estáis solos!".

En cuanto a su vestido de Nochevieja, ha querido restarle importancia en esta ocasión aunque viniendo de ella, esperamos un look acorde al evento: "Este año el vestido no es lo importante, lo importante es estar donde hay que estar, con los palmeros. Es cierto que hay que arreglarse porque es una noche especial, y lo haré como siempre, apostando por la moda española y por los nuevos talentos que están emergiendo con fuerza".

En la rueda de prensa ha causado sensación con un sastre de su amigo Juan Avellaneda, y ya tiene más o menos claro el diseñador que hará su vestido de fin de año.

En 2022, Nieves Álvarez cumple 10 años con 'Flash Moda' GTRES

Flash Moda cumple 10 años Nieves es una de las caras más visibles de TVE por ser la presentadora de Flash Moda desde que empezó en 2012. El año que viene, el programa dedicado al mundo del diseño, la belleza y el life style cumple una década y nos asegura que tienen varias sorpresas preparadas para el aniversario: “2022 es un año muy muy importante para Flash Moda porque cumplimos 10 años. Vamos a tirar la casa por la ventana y esperamos hacer un año lleno de sorpresas y de buen contenido y seguir apoyando nuestra moda española que es muy importante”. Nieves Álvarez: "Mi secreto de belleza es dormir todas las noches con una buena conciencia" RTVE