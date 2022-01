El mundo del cine y de la televisión continúa en shock tras la noticia del fallecimiento de Verónica Forqué, una de sus mayores estrellas, con récord en los premios Goya. Su familia del cine, la televisión y el teatro no encuentran palabras para describir el dolor pero sí para destacar su talento, entrega y carisma. RTVE ha presentado su programación navideña con rostros como Ana Obregón, Anne Igartiburu, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Elena S. Sánchez y José Mota, y todos dedican palabras de cariño a la Forqué. "Era una tía estupenda", dice la presentadora de Versión española. "La he tenido muy cerca de mi vida. Ha trabajado mucho con mis padres, también conmigo y hemos tenido una muy bonita relación. La verdad es que siento mucho que se haya sentido así", lamenta.

Cayetana coincidió con Verónica Forqué en La mujer de tu vida, una serie de capítulos independientes creada por Emilio Martínez Lázaro, Óscar Ladoire y Fernando Trueba. Forqué protagonizó La mujer vacía, episodio en el que también participó Guillén Cuervo.

Por su parte, Boris Izaguirre reivindica la importancia de cuidar la salud mental. "Creo que tenemos todos que intentar sacar realmente fuerzas para pedir más ayuda a las enfermedades mentales", reclama Izaguirre. Como Verónica Forqué, Boris Izaguirre participó en MasterChef.

Según el presentador de 'Lazos de sangre' y 'Telepasión', "estamos muy solos en ese aspecto y no podemos seguir contando más víctimas que desaparezcan de una manera tan terrible y tantas familias terriblemente afectadas por cosas que claramente se pueden solucionar de otra forma".

Cristal de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', el personaje favorito de Elena S. Sánchez

Otro compañero que se despide de la actriz es José Mota, quien trabajó con ella en la serie El hombre de tu vida. "La recuerdo con un cariño muy, muy grande, que es el que creo que le teníamos todo el mundo porque nos ha dado tanto, nos ha emocionado tanto en el cine y hemos visto tanto suyo", declara el humorista.

"Ahí donde esté, a Verónica le envío todo el cariño, el amor del mundo y que se le va a echar mucho de menos porque era un referente sin duda ninguna", dedica con afecto José Mota.

08.20 min Transcripción completa Un escritor con lado oscuro, un fotógrafo voyeur y una presentadora de televisión sedienta de morbo, rodean a un personaje luminoso y optimista en "Kika", décimo largometraje de Pedro Almodóvar y, sin duda, uno de los trabajos del cineasta manchego que propusieron una mezcla de tonos y géneros más extrema y radical. Andrea Cara Cortada. Ofreciéndoles en exclusiva lo peor del día. Usted no mataría a su mujer. ¡Ah! ¡Está vivo! No creo que pueda definirse con mayor exactitud la pasión natural por matar. Es que la gente es muy mala. -Si mi madre viviera me gustaría que fuera como ella. -Pues a mi me gusta mucho más él. -Ya lo ha hecho. Gemías que parecía que te estaban abriendo en canal. Como yo me entrego, porque yo me enamoro, yo con que tengan buen fondo y buen rabo, yo me enamoro. -Tu tienes problema con Ramón. La solución no es tirarte al padrastro. -Hija, Amparo, cualquiera que te oiga. -¿Y si están armaos? -Una, dos, tres. -¿Cómo que te han violado tres veces? -Sí hijo, sí tres veces y si me descuido el policía, el agente y el otro también a tercer polvo cada uno. Sea optimista. Esto o algo peor podía haberle ocurrido a usted. Buenas noches. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien. Vamos a hablar de "Kika". Podemos decir una de las películas más difícilmente clasificables dentro de la trayectoria de Pedro Almodóvar. Sí, claramente, pero lo es de una manera deliberada. Yo creo que el propio Pedro Almodóvar era consciente del reto, que planteaba a sus espectadores, incluso años más tarde él también reconocería, que era un cóctel demasiado... demasiado extremo. Es una película que empieza como una comedia excéntrica y, poco después, el espectador se da cuenta de que en realidad es una comedia airada. Es la obra de alguien, que está muy descontento con la dirección que está tomando el mundo que ve a su alrededor, ¿no? -Con esa intención empecé a escribir "Kika" y la verdad, es que el personaje y su entorno me salía muy de acuerdo con el género. Pero según iba avanzando el desarrollo del guión, aquello se me iba ennegreciendo, se iba oscureciendo, y el resultado, que yo ya no sé si es una comedia o qué, lo que predomina serán las risas. Es una comedia un poco venenosa, una comedia airada. -Y luego también es una comedia que, poco a poco, va derivando hacia un thriller, realmente, bastante oscuro; un thriller con trazas de melodrama. Y, luego, bueno, es una película que, curiosamente, cóctel de géneros tan extremo; gustó bastante a los hermanos Coen, que son bastante expertos en esta... en el cruce genérico y en la mezcla bastante paradójica. Me gustaría ser jefa de prisiones: Rodeada de tías "to" el santo día. -Que heavy eres Juana. -Soy auténtica. ¿Y a qué crees que respondía esa necesidad por parte de Pedro Almodóvar, de cambiar, de rumbo? Yo creo que Kika es una película que se sitúa en un punto bastante estratégico dentro de sus carrera, o sea, es la película que viene después de "Tacones lejanos" y antes de "La flor de mi secreto." Para mí "Tacones lejanos" y "La Flor de mi secreto" pertenecen a dos etapas muy... muy diferenciadas, por un lado "Tacones lejanos" yo creo que es la... la culminación de la primera etapa de Almodóvar; una película que consigue una síntesis muy perfecta de melodrama y de... de comedia muy excéntrica y en cambio "Kika" es bastante un signo de un momento de búsqueda, un momento en el que Almodóvar se da cuenta de que tiene que cambiar y está tanteando y ese tanteo, yo creo, que se prolonga y define tres... tres películas que vendrán seguidas, que son: "Kika", "La flor de mi secreto" y "Carne trémula" Y, luego, a mi entender, yo creo que "Con todo sobre mi madre" podemos decir que se inaugura una etapa de madurez expresiva que se prolonga hasta ahora. ¿Crees que "Kika" es la chica Almodóvar definitiva? El universo femenino de Almodóvar no se puede reducir al concepto chica Almodóvar porque es heterogéneo, complejo y hay muchas variedades. Creo que "Kika" es la sublimación de un arquetipo que ya estaba presente en su cine, es, de alguna manera, una depuración de la vecina prostituta que interpretaba Verónica Forqué en ¿Qué hecho yo para merecer esto? o el personaje de María Barranco en "Mujeres al borde de un ataque de nervios". -¿Me encuentras un poco exagerada? -Después no te extrañe si alguien te pregunta ¿qué cuánto cobras? -Para mí, el resultado final creo que es más rico de lo que yo esperaba que podía ser en un principio. Pero con Pedro todo es así. Todas las películas crecen, vibran de una manera asombrosa cuando está rodando, ¿no? -Una de las escenas más polémicas de la película es la escena de la violación y lo más llamativo es, justamente, la reacción de "Kika", que en su momento fue muy debatida y muy cuestionada por... el pensamiento feminista. -¿Qué prefieres que te viole o que te corte el cuello? -No, no. -La actitud que tiene "Kika" es una actitud de resistencia, ¿no? porque, por un lado, la manera de desdramatizar esa situación realmente tan cruel y tan agresiva; por un lado está desarticulando la agresividad masculina -Oye. ¿Por qué no dejas lo que estás haciendo? Lo hablamos. Y tú me cuentas tus problemas. Y también está desarticulando el morbo de ese programa de televisión sensacionalista, que quiere explotar su dolor. Que la hayan violado no justifica que sea usted una borde. Pero, bueno, esto es el colmo. Hablas de ese morbo de los reality show, en "Volver", también, trata este tema, pero es que estamos hablando del año 93, parece que se adelanta a su tiempo. Sí, la película se adelanta a su tiempo, pero, al mismo tiempo, está muy sincronizada con el espíritu de la época, porque película se estrenó el 29 de octubre de 1993, y en enero de ese mismo año había tenido lugar el hallazgo de los cuerpos del crimen de Alcácer, con todo el circo mediático que se generó a su alrededor. Es evidente que "Kika" no es una respuesta directa a eso, porque no daría tiempo a levantar un proyecto tan complejo en tan pocos meses. Pero... Pedro Almodóvar percibía que había como esta especie de... de sed de morbo y de sangre en el ambiente, que luego, de repente, ha llegado muy lejos. Andrea Cara Cortada el personaje que interpretaba Victoria Abril, que está espléndida en la película, puede ser... interpretado como un personaje casi caricaturesco, casi de cómic. Pero, en el fondo, la televisión y el sensacionalismo mediático han cruzado las mismas fronteras que Andrea Cara Cortada una y otra vez, desde que se estrenó "Kika". -Entre el secreto grupo de enmascarados penitentes, se encontraba Pablo Méndez; más conocido por su nombre artístico "Polvazo". Un antagonista como éste yo creo que no lo haré más. Esas cosas solo se hacen con Pedro, porque es Pedro y cualquier aventura con Pedro vale la pena aunque sea, aunque sea en los infiernos. Yo a esta tía, esta tía la odio, la odio desde lo más profundo de mi ser. Has citado algunas de las actrices, también tenemos a Peter Coyote que no es el único elemento foráneo dentro de esta película. Sí, Peter Coyote venía de hacer "Lunas de hiel" de Roman Polanski, que para mi es el... si tuviera que quedarme con un papel de Peter Coyote sería ese. La verdad es que en la película... yo no sé, Pedro Almodóvar porque eligió a Peter Coyote. A mi en la película me parece un poquito desubicado. -Susana, ¿qué haces aquí? Creí que era el mensajero. -Pues soy yo. En general, bueno, los personajes femeninos que... que rodean a los masculinos, en este caso, yo creo que todos tienen la fuerza evidente, que, de alguna manera, suplanta, supera a los masculinos. O sea, Rossy de Palma para mi hace una de sus grandes creaciones, en el papel de esta criada. -Señora, que me ha "excitao". -Juana, por favor. -Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Verónica Forqué, Victoria Abril están todas, realmente, estupendas. -Y la otra aportación fuera ya... a la película, tiene que ver con el diseño de vestuario. Jean-Paul Gaultier diseñó la indumentaria de Andrea Cara Cortada, que yo creo que es todo un hito. Además Gaultier yo creo que, probablemente, sería el más "almodovadiano" de los creadores de alta costura. Muchas gracias. -A vosotros. Vamos ya a ver "Kika". Almodóvar reconocía al estrenar "Kika" que necesitaba una buena dosis de optimismo y recuperar para su vida y también para su cine, el aliciente fresco de la comedia. El resultado fue una historia que empieza como un vodevil y termina de un modo perverso Pero, eso, mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Historia de nuestro cine - Kika (Presentación) - ver ahora

Elena S. Sánchez, presentadora de 'Historia de nuestro cine', presentó un programa especial el día de la muerte de Verónica con la proyección de Kika. "A Verónica la recuerdo con muchísimo cariño porque siempre que me encontraba con ella era tan cercana, tan especial, tan tierna… Me reía muchísimo con ella", rememora Sánchez. "La verdad es que lo de ayer fue un impacto total. Estamos yo creo todos conmocionados, quienes la conocíamos y quienes no", afirma.

Elena S. Sánchez afirma que se quedaría con muchos personajes de Verónica Forqué, aunque tiene un favorito: Cristal, de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? "Es uno de los personajes que más me fascinan de ella", señala de este papel, el primero que le dio Pedro Almodóvar.