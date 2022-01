Kika es el personaje que interpreta Verónica Forqué y que da nombre a una de las películas más populares de Pedro Almódovar. Es maquilladora, y un día recibe un trabajo que nunca ha hecho: maquillar a un muerto, que es el atractivo fotógrafo Ramón, papel que interpreta Àlex Casanovas. Pero el fotógrafo no está muerto como todos creen y al despertarse... se enamoraron. En la película hay muchos ingredientes, desde escenas de sexo y desnudos (es mítico el de Bibiana Fernández cantando 'Luz de luna') hasta persecuciones y una crítica voraz a la prensa sensacionalista y de sucesos. Uno de los personajes más divertidos y locos de la película es Juana, la chica que ayuda a Kika con las tareas del hogar. Juana está enamorada de su 'señora' y juntas nos regalaron una de las escenas más divertidas e icónicas del cine español.

¡Qué heavy eres, Juana!

KIKA: ¡Uy! Vengo muerta Juana. ¿Ha llegado Ramón?



JUANA: Todavía no.



KIKA: Entonces me voy arriba… porque es que estoy agotada, y no me mires con esa cara.



JUANA (Borde): Lo siento, pero no tengo otra



KIKA: Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras.



JUANA: Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh?



KIKA: No, pero tampoco lo es que una chica se vuelve loca por los hombres… A propósito, Juana, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afeitarte el bigote?



JUANA: ¿Para qué?



KIKA: ¡Mujeeerrrr!



JUANA: El bigote no es solo patrimonio de los hombres



KIKA: ¿Ah no?



JUANA: No, de hecho los hombres con bigote o son maricones o fachas… o ambas cosas a la vez.



KIKA: Yo te lo digo como profesional, sin bigote estarías mucho más mona, ligarías más, bonita. Un día de estos te maquillo y vas a ver

qué cambio. Me voy arriba Juana.



JUANA: ¡Qué equivocada está, pero qué gracia tiene la jodía!



(Más tarde, Kika está maquillando a Juana en el baño)



KIKA: ¡Ya está! ¡Mírate Juana! ¿A que estás maravillosa?



JUANA: ¿Le gusto más así?

KIKA: Sin comparación. Mira, si fueras menos cardo, ahora que se llevan las caras raras, hasta podrías ser modelo.



JUANA: No me veo yo en una pasarela… Me gustaría ser jefa de prisiones, rodeada de tías todo el santo día.



KIKA: ¡Qué heavy eres Juana!



JUANA: Soy auténtica, señora



KIKA: ¿Qué te pasa Juana?



JUANA: La señora, que me ha excitado. Necesito un poco de agua que me baje la erección



KIKA: Juana, ¿Tú nunca has estado con un hombre?



JUANA: No. Bueno, con mi hermano solo.



KIKA: ¿Ha hecho incesto?



JUANA: No sé si será incesto. El caso es que mi hermano es subnormal. Y como a todos los subnormales, le gusta mucho follar.



KIKA: Bueno, no solo a los subnormales, Juanita



JUANA: Ya, pero el caso es que empezó con las vacas, con las cabras y con todos los corderos del pueblo.



KIKA: ¡Pues vaya cuadro!



JUANA: Luego comenzó con todo el vecindario y antes de que violara a todas las vecinas, pues claro, me dejaba que me pegara allí unos polvos y se desahogara.



KIKA: Bueno, siendo así, a lo mejor no ha sido incesto. Pues claro Juana, por eso estás tan traumatizada.



JUANA: ¡Qué traumatizada! Donde se ponga un buen chocho que se bastante todo lo demás. La señora porque no lo ha probao.



KIKA: ¡Qué heavy eres Juana!

JUANA: ¡Soy auténtica, señora!