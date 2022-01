La actriz Verónica Forqué, ganadora de cuatro premios Goya, ha muerto este lunes a los 66 años. Una pérdida que ha conmocionado al mundo de la cultura.

Antonio Banderas ha sido uno de los muchos campañeros de profesión que han querido darle el último adiós a Forqué recordándola en las redes sociales. "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera", ha escrito el malagueño en su Twitter. También el actor Juan Echanove ha publicado una fotografía en la red social de Instagram para despedirse de ella: "Hasta siempre Chusa. Espérame en el cielo … Corazón. Gracias por tanto que me diste".

"Nos quedamos con tu talento y tus cuatro Goyas. Con tu simpatía y tu ternura. Algo de ti se queda con nosotros para siempre", ha escrito la presentadora y actriz Ana Milán. Milán se ha mostrado "en shock", al igual que el periodista Máximo Huerta, quien ha querido homenajear a la actriz con cuatro imágenes de ambos durante un programa de televisión.

“Estoy en shock. Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre…cuanto cariño…DEP querida …qué pena…! pic.twitter.com/gKlNcrJoxP “

El humorista Carlos Latre ha publicado una cariñosa fotografía en la que Forqué sujeta su cara con las manos y la ha acompañado de unas dulces palabras: "Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor". Por su parte, la actriz Itziar Castro ha agradecido "tantos personajes maravillosos" y el cineasta José Corbacho ha dicho sentirse "triste y jodido con la noticia".

Asimismo, el actor Luis Merlo ha utilizado Twitter para dirigirse a la familia, a quien ha dedicado un "sentido pésame". "Totalmente en shock al enterarme de la muerte de Verónica Forqué", ha comenzado.

Políticos como Gabriel Rufián también se han sumado a la despedida de la eterna chica Almodóvar (¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador y Kika). "Lo siento muchísimo", ha escrito el portavoz de ERC en el Congreso. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho sentirse "con el corazón helado".

“�� Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc “

Plataformas como Lost in Film y Filmin también ha querido sumarse al adiós de la actriz difundiendo fotogramas de sus icónicas películas. Por su parte, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España la ha definido como una figura "imprescindible del cine español de las últimas décadas ".

La despedida de la familia MasterChef

La muerte de Veronica Forqué ha dejado sin palabras a toda la familia de MasterChef Celebrity 6. Jordi Cruz ha sido el primero de los jueces en reaccionar a su pérdida: "Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu 'jefe' y tu admirador por siempre. Descansa en paz".

Juanma Castaño, ganador de la edición, se ha despedido de la actriz reflexionando sobre sus momentos juntos en el programa: “Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual.”

“Se marcha una de las personas más puras que he conocido nunca. Descansa en paz, Verónica.“ — Arkano (@SmoothArkano) December 13, 2021

También David Bustamante, finalista de la edición, ha recordado a Forqué en Instagram: “Hoy es un muy mal día… ¡Chiquitina mía! Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado… Te voy a echar mucho de menos…”. Unas dulces palabras que ha compartido el cantante Arkano, participante del concurso: “Se marcha una de las personas más puras que he conocido nunca. Descansa en paz Verónica”.