Muere la actriz Verónica Forqué a los 66 años

La actriz Verónica Forqué ha fallecido este lunes a los 66 años, según ha confirmado su representante a RTVE.

La Policía Nacional ha hallado el cadáver de la actriz en el baño de su domicilio, donde, según todos los indicios, podría haberse suicidado.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en la madrileña calle de Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

Verónica Forqué junto a su hija, María Forqué

Ella mismo había hablado públicamente de la depresión que sufría y que su estado anímico le llevó a abandonar el programa Masterchef durante su grabación en el mes de julio. "La verdad, estoy regular. Necesito descansar (…) Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo 'tú tienes que parar'", explicó antes de colgar el delantal y abandonar el programa.

En su última entrevista en RNE, Verónica contó cómo había pasado la pandemia, donde ha tenido tiempo para reflexionar con sus seres queridos, y dejó un mensaje sobre la vida y la muerte: "No le tenemos que tener miedo a la muerte, no nos enseñan a morir y es el acto más importante de la vida".

Las mañañas de RNE con Pepa Fernández - Verónica Forqué: "No nos enseñan a morir, y es el acto más importante de nuestra vida"

La Academia de Cine ha lamentado su fallecimiento en Twitter.

“�� Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc“ — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2021