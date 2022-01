Verónica Forqué, la sonrisa del cine español

Verónica Forqué ha fallecido este lunes a los 66 años de edad, pero siempre nos quedará su sonrisa, la sonrisa del cine español. Porque, aunque hizo muchísimos papeles dramáticos, tanto en el cine como en el teatro, siempre la recordaremos por sus comedias: ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Bajarse al moro, Sé infiel y no mires con quién, La vida alegre...

Dicen los que la conocieron que su sonrisa era contagiosa, y solo hace falta ver cualquiera de esas películas para comprobar que es cierto, porque siempre la recordaremos sonriendo.

También ganó la mayoría de sus cuatro premios Goya con sus papeles de comedia (solamente Carmen Maura la iguala en estos galardones), a los que habría que añadir dos Sant Jordi o tres Fotogramas de Plata. Además de ser premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otras distinciones.

Verónica Forqué (Madrid, 1955) también fue chica Almodóvar (¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador y Kika), y trabajó con los mejores directores españoles como Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira, Manuel Iborra y Joaquín Oristrell.

Pero su gran oportunidad surgió cuando Pedro Almodóvar la convirtió en una de sus primeras "Chicas Almodóvar" en la entrañable ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984).

Su cuarto Goya lo ganaría, en 1993, por Kika , de Pedro Almodóvar , con quién había trabajado anteriormente en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y Matador.

Sin olvidar su complicidad con Fernando Colomo con quién protagonizó Bajarse al moro y La vida alegre; por esta última ganó su primer Goya como actriz protagonista ; y en ese mismo año, (1988) hizo doblete, consiguiendo también el galardón como actriz de reparto por Moros y cristianos, de Luis García Berlanga . Fue la primera actriz en ganar dos Goyas en la misma ceremonia, lo que no se repetiría hasta 29 años después, cuando Emma Suárez hizo lo propio en 2017.

Durante sus primeros años en el cine destacó ya como actriz de comedia y trabajó con Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, película por la que obtuvo su primer Goya como actriz de reparto .

También triunfó en la televisión y el teatro

Verónica Forqué también fue muy popular en la televisión gracias a sus papeles en series como Ramón y Cajal (1982), El jardín de Venus (1983), Platos rotos (1988), Eva y Adán, agencia matrimonial (1990-1991) y Pepa y Pepe (1995). También participaría en la serie La que se avecina, interpretando a una alcaldesa.

Asimismo, Forqué ha defendido sobre las tablas textos de Federico García Lorca, Valle-Inclán, Shakespeare, Tennesse Williams, Willy Russell, José Sanchis Sinesterra o Miguel Mihura. Entre otros, ha participado en títulos teatrales como Divinas palabras, Shirley Valentine, El sueño de una noche de verano, Doña Rosita la soltera, El zoo de cristal o Ay, Carmela!.

Incluso dirigió el montaje de la obra Adulterios, de Woody Allen en 2009.

También colaboraría en varias ocasiones con Radio Nacional, como en esta dramatización de Casa con dos puertas mala es de guardar, de Calderón de la Barca, dirigida por Luis garcía Montero y coprotagonizada por Fernando Cayo y Carmen Ruiz.

En 2020 ejerció de madrina del programa de Días de Cine, donde le hicieron una larguísima entrevista en la que repasaba su vida y su carrera. Además, el programa le dio el premio a toda una carrera en su gala de 2021.

Su última aparición en televisión fue en el programa Masterchef, que abandonó por una depresión. "La verdad, estoy regular. Necesito descansar (…) Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo 'tú tienes que parar'", explicó antes de colgar el delantal y abandonar el programa.

En cuanto a su vida personal, en 1980 tuvo un romance con el también actor Joaquín Kremel. En 1981 se casó con el director de cine Manuel Iborra, de quien se divorció en 2014. Tuvieron una hija en común, María Clara Iborra Forqué.