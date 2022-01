Virgen María, la única hija de Verónica Forqué

La muerte de Verónica Forqué viste de luto el mundo del arte y la cultura y deja destrozados a sus compañeros de MasterChef Celebrity. Mucho más que una 'ganadora de Goyas', como ella decía en el primer programa, su propósito era que conociéramos a Vero, la verdadera, tal y como ella era: con sus gustos, sus rarezas, sus amistades y, también, su familia. Separada de Manuel Iborra y sintiendo siempre la ausencia de su hermano, a quien tuvo presente siempre, su mayor apoyo fue su única hija: María, una joven artista que tenía muy poco que ver con su madre, en todo menos en lo importante.

María estuvo junto a Verónica en el momento más crucial de su paso por MasterChef Celebrity, acompañándola en la cocina y recibiendo todos sus elogios: "La quiero mucho, hablamos mucho, siempre hemos hablado mucho, ella es más observadora, no intima tanto, no quiere a todo el mundo ni le cuenta a todo el mundo todo a la primera como yo. ¡Es lista!", decía Verónica de su hija.

"Mi hija es muy valiente"

Verónica Forqué junto a su hija, Verónica Forqué, durante el entierro de su madre, Carmen Vázquez Vigo

Verónica adoraba a su hija María, que nació de su relación de 34 años con Manuel Iborra. Y su manera de ganarse la vida no la frena lo más mínimo. "Mi hija es muy valiente", decía en una entrevista con El Mundo en el año 2015, cuando Virgen María comenzaba a despegar como artista y a ser conocida. "Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto".

En Diez Minutos, la describía como "una niña muy inteligente" y también "una persona feliz, muy madura, que no se complica la vida por nada". Se veían a menudo, María la acompañaba a veces en sus apariciones públicas, y un par de veces al año madre e hija se iban juntas de viaje. Su confianza se notaba en el paso de María por MasterChef. "Eres una guerrera y una estrella y te amo. Mi corazón para ti para siempre", le decía a su madre, emocionándola hasta las lágrimas.