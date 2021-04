"La belleza nace por dentro y el traje la acompaña". Sobre esta premisa cimentaba Jesús del Pozo la relación con sus modelos: mujeres de cultura y carácter que completaban sus creaciones, dando vida a sus piezas de artesanía y trabajo manual con una actitud fuerte, libre y propia. Ana Belén, íntima amiga y colaboradora de Jesús del Pozo hasta su muerte, representa mejor que nadie este ideal: "A mí años después al hablar de Jesús del Pozo me recuerdan a Ana Belén, lo recuerdan a él a través de sus vestidos", cuenta Ainhoa García, que dirigió la firma entre 2004 y 2014. "Creo que los dos están muy unidos en el imaginario y esa relación los benefició a ambos".

La artista ha sido la invitada de honor del homenaje al modisto que se celebra en Maestros de la Costura. "A Jesús le gustaba Ana Belén por cómo era, una mujer intelectual, con cultura. Ella representaba muchas de las cosas que él más respetaba. Él se ponía al servicio de las mujeres a las que vestía, trabajaba para las mujeres, acompañándolas, sin imponer ningún canon o limitarlas. Y admiraba la inteligencia, la personalidad. Él era muy consciente de que la personalidad de la mujer también hacía al vestido, y trabajaba a favor de eso. Sentía hacia las mujeres un profundo respeto, dentro y fuera del taller".

Jesús del Pozo arranca su carrera en el año 74, en plena efervescencia de la capital madrileña y cuando de las primeras semillas de la Movida conenzaba a brotar vida. Conocer a Ana Belén en su taller de la calle Almirante fue un hallazgo feliz, pero no azaroso. Él mismo habló de cómo andaba buscando personalidades como la suya: "Tuve la suerte de poner la tienda en un sitio donde la gente que pasaba era muy especial [...] Creo que el gran acierto fue ponernos delante de la gente que queríamos que nos viese [...] gente de profesiones liberales, muy abiertos, te daban ánimos y te lo decía esa gente a la que tú admirabas, eso me interesaba más que cualquier cosa". Son palabras del propio modisto, recogidas en el catálogo de la exposición 'jesús del Pozo' que comisarió Esperanza García Claver en 2016.

Y, como cuenta Ana Belén en el programa, ella escuchó hablar de su taller cuando el diseñador, hasta entonces ocupado con la moda masculina, empezaba a hacer traje sastre para mujer. Fue el maestro teatral Miguel Narros quien los introdujo: "Desde el primer momento hubo una conexión. Mi vida y la de Jesús han estado muy unidas".

En el programa, Ana Belén recuerda momentos muy divertidos en el taller : Jesús frente a los barreños en los que trataba de inventar colores y lograr la tonalidad que tenía en la cabeza, o cuando le veía innovar e improvisar creativamente sobre el maniquí o su propio cuerpo: " Me echaba por encima una seda y me decía, ven, ponte, pruébate esto, y de repente decidía que el escote iba a ser la sisa. Esos momentos eran tan divertidos".

Rodeado de mujeres profesionales con visión creativa

Hablar con las mujeres que trabajaron con Jesús, sea dentro del taller o en el trabajo de su marca, es ponerse frente a frente con un recuerdo brillante, emotivo y profundamente coherente: "A Jesús era imposible conocerle y no quererle", dice Ainhoa, con el acuerdo inmediato de Marisa Abenza, jefa de su taller, o Esperanza Claver, directora de comunicación de la firma. Era un perfeccionista de inmenso carácter, pero trabajar con él era exprimir lo mejor de uno mismo en un ambiente de "libertad controlada".

"Él tenía un enorme respeto por las mujeres, respetaba la personalidad y la profesionalidad. En la época en la que él empezó, esta visión era revolucionaria. Pero es que ese respeto no es habitual, ni entonces ni ahora. Él lo controlaba todo, siempre tenía una visión para todo, pero nos escuchaba e integraba nuestros conocimientos en su empresa. Él tenía una idea, pero cuando Marisa hacía sus consideraciones técnicas o yo tenía consideraciones de empresa, él integraba nuestro trabajo en el suyo y siempre con un profundo respeto".

Ainhoa García: "A Jesús era imposible conocerle y no quererle"

Marisa trabajó en el taller de Jesús del pozo entre 1989 y 2018. Sus años de trabajo junto al diseñador son motivo de orgullo y siempre estuvo basado en ese respeto mutuo, fruto de la integridad personal y de la conciencia social: "Él tenía dos hermanas y veía lo difícil que era para ellas hacer algunas cosas, que en los años 70 no podían tener ni una cuenta bancaria. Yo me vine a Madrid desde Murcia porque no quería el destino que querían mis amigas, no quería casarme jovencísima y tener una familia. Y yo creo que eso él lo respetaba también muchísimo".

Coherencia, admiración y profunda emoción ante su arte, su personalidad y su visión creativa son las ideas que no dejan de repetirse en conversación con las mujeres que conocieron a Jesús del Pozo, un diseñador elevado por ellas a la categoría de genio. El trabajo y la vida se mezclan en su recuerdo, y su legado es el arte y un profundo respeto.

