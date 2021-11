MasterChef Celebrity afronta ya la recta final de la sexta edición y todo el mundo se pregunta cómo son los aspirantes fuera de las cocinas. Se podría pensar que no hay mejor manera de conocerlos que conociendo a sus familias. Como dice el dicho, de tal palo tal astilla, pero no siempre es así. Prueba de ellos son nuestros celebrities. Terelu Campos no se parece en nada a su hija, Alejandra Rubio, pero aún menos tienen que ver Verónica Forqué y su hija María, aunque la actriz dice que ella es "la mayor fan" de su hija.

Se trata de una artista visual y DJ que acumula oficios y, bajo el pseudónimo 'Virgen María', empuja barreras con las que su madre no se había atrevido a soñar. Es provocadora y su trabajo es difícil de entender para muchos, pero se ha hecho un hueco en el mundo del arte digital. En Instagram acumula ya más de 130 mil seguidores a los que hipnotiza con sus publicaciones. Protagonista del último videoclip de la banda Triángulo de Amor Bizarro, ha llovido mucho desde que debutase en el anuncio de Loewe que se convirtió en meme. Tanto la madre como la hija dan mucho que hablar: Verónica Forqué es la aspirante más comentada y polarizante de esta edición de MasterChef Celebrity. Eso debe ser lo único que tienen en común.

Repasamos las historias de otros rostros conocidos que cayeron muy lejos del nido, sin que eso afecte necesariamente a la relación que tienen con sus padres. Todas las familias son diferentes, esa es la gracia, y mientras haya cariño, nada más importa.

La hija influencer de Terelu Campos Ha seguido los pasos de su madre en lo que a erigirse en personalidad televisiva se refiere, aunque ella, en lugar de al periodismo televisivo, prefiere dedicarse a la influencia en redes: desde que cumplió los 18 años, Alejandra Rubio se ha convertido en toda una estrella en su perfil de Instagram, donde cultiva una enorme audiencia gracias a sus estilismos, primero dentro de la esfera gótica-rock y, después, siguiendo de pleno la estética de la generación Z. Con 'fillers' en los labios, una larga melena con extensiones y siempre a la última, la hija de Terelu, aunque también es tertuliana, publicita música, ropa, libros e infinidad de productos sacando partido de su aspecto físico.

El hijo 'Instagramer' de Carme Ruscadella Se llama Raül Balam Ruscalleda y se define como cocinero, artista, "hijo de, orgullo de hijo y básicamente feliz". Su madre es la chef Carme Ruscadella, la única mujer del mundo que posee siete estrellas Milechín, y en lo laboral siguió el camino familiar: él también cocina y adora la comida, pero no es su única vocación. También es instagramer, fotografía comida y posa para autorretratos sin tapujos. "Soy la única persona que pierde followers en Instagram cuando publica uno de sus desnudos", bromeaba en una entrevista con el diario El País, pero lo hace porque le hace feliz: "No me puedo esconder", afirmaba. Tampoco esconde una parte de su vida que afectó a toda su familia, y de la que se encuentra orgullosamente recuperado: los problemas con las drogas por los que ingresó en 2013 en un centro de desintoxicación y que superó gracias al apoyo de sus seres queridos. Tiene más de 20 mil seguidores en redes sociales, y sus miras están puestas más allá de los fogones: "Sí, tengo un sueño y quiero ser un chico de portada y algún día los deseos se cumplirán", dice en su Instagram.

Los dos hijos artistas de la exministra Rosa Conde Hace casi dos décadas, Jacobo Espina era bautizado por El Mundo como el hijo "showman" de Rosa Conde, la ex ministra socialista: consumado bailarín, trabajó durante cuatro años en el primer espectáculo erótico del Cirque du Soleil, "La casa de los placeres", un show que celebraba la sexualidad y el cuerpo humano y con el que viajó a los Estados Unidos bailando con una serpiente pitón. Es el hijo menor de la ministra, un experto en bailes orientales, y ha trabajado con Rafael Amargo o Rossy de Palma. Su hermano mayor, Vladimir Ernesto Fidel, tampoco cayó lejos de la esfera artística: fue músico, responsable de discoteca y fotógrafo. Jacobo, el hijo de Rosa Conde

La hija de Steven Spielberg, bailarina erótica Se llama Mikaela, tiene 24 años y desarrolla su carrera en el mundo del entretenimiento para adultos. Pese a la discreción con la que Steven Spielberg y su mujer, Kate Capshow, se han manejado siempre en su vida pública, hace algo más de un año su hija adoptiva ocupaba todos los titulares: acababa de obtener su licencia de trabajadora sexual y había encontrado en los bailes eróticos un "viaje de curación" con el que dejar atrás sus propios demonios. En una entrevista con el diario The Daily Beast dijo que sus padres estaban "intrigados, pero no molestos" con esta elección.

El hijo antivacunas de Tom Hanks La opinión del hijo de Tom Hanks y Rita Wilson sobre el coronavirus sí que puede traerle problemas en casa. Sus padres fueron los primeros famosos en anunciar que se habían contagiado de coronavirus y, sin embargo, Chet Hanks la liaba en su cuenta de Instagram poco después: "Nunca he tenido Covid. No me vais a pinchar esa puta aguja. ¡Tan solo es una gripe! ¡Superadlo! Si estás en peligro, quédate en casa. Estoy cansado de llevar mascarilla". En fin, que se le echaron encima... ¡y con razón! El País lo bautizó como "el gran problema de Tom Hanks", y es que no ha dejado de protagonizar titulares: problemas de drogas, acusaciones de abuso... si su padre es 'el hombre corriente' favorito de todo el mundo, él es, bueno, todo lo contrario. Chet Hanks y Tom Hanks

Elettra Lamborghini Lo único que la define más que su nombre es su apellido. La nieta del famoso fabricante de automóviles italianos de lujo, Ferruccio Lamborghini, se dedicaba a la equitación antes de entrar por la puerta grande a la farándula televisiva: se dio a conocer en el reality Super Shore y ha desfilado por Gran Hermano VIP, Geordie Shore o el Gran Hermano brasileño. También tiene una carrera musical tan breve como sonada: ha sacado varios singles y en 2020 participó en el Festival de la Canción de San Remo para ir a Eurovisión (aunque su canción quedó en el puesto número 21). Elettra Lamborghini en Sanremo cantando su tema "Musica" EFE EFE / RICCARDO ANTIMIANI