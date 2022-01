Fernando Hierro tiene novia y no se esconde. Desde hace meses sale con la periodista croata Fani Stipkovic de 39 años. La diferencia de edad, el exjugador de Real Madrid tiene 53, no ha supuesto un problema, y ya se les ve compartiendo veladas románticas en Madrid.

La repercusión mediática de esta nueva relación contrasta con la discreta vida que llevó Hierro junto a su exmujer. Con Sonia Ruiz estuvo casado 28 años y tuvieron dos hijos. Se supo de su separación porque Fernando Hierro acudió solo a la boda de Sergio Ramos en 2019. Hasta que apareció muy acaramelado con Stipkovic en un palco VIP de la Copa Davis, poco se supo de la vida personal del que fuera entrenador de la Selección.

Fani Stipkovic se define en su perfil de Instagram como presentadora internacional, productora, periodista, escritora y comunicadora deportiva. Su muro está lleno de posados que muestran lo mucho que cuida su cuerpo y también presume de vídeos de sus entrevistas. Entre ellas al propio Fernado Hierro en el mes de junio.

Ante las cámaras se los ve felices y enamorados. Y no son los únicos para los que el amor no tiene edad : como Heidi Klum o Shakira, le deben su relación a una feliz coincidencia . Eso sí: hay otros famosos y famosas, como Madonna o Leonardo DiCaprio, que parecen serialmente rehacios a salir con gente de su edad. ¿Quiénes son los famosos que tienen parejas mucho más jóvenes? Los repasamos.

Belén Rueda está en su mejor momento: lo mismo arrasa en la alfombra roja que desfila en la pasarela de Atelier Couture , y cada imagen es testimonio de lo bien que lleva sus 56 años. Le va bien en el trabajo y, también, en el amor , y por primera vez ambos mundos se juntan de forma oficial: en la gala inaugural del Festival de Sitges, la actriz ha posado con su pareja, Javier Artime. Se llevan casi veinte años y derrochan complicidad. Él es piloto comercial y no ha querido perderse el reconocimiento que el certamen le hacía a su pareja, que ha recibido el Gran Premio de Honor Honorífico de mano del director Juan Antonio Bayona, reconociendo su trayectoria en el cine fantástico y de terror.

No ha habido bombazo como el anuncio de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas y el noviazgo de este con Ana Soria . La decisión del torero daba mucho que hablar, aunque la pareja se ha asentado y se ha convertido en un básico del mundo del corazón. Ana Soria se ha convertido en un personaje querido en el mundo del toreo y en una influencer de pleno derecho, y lo suyo sigue viento en popa. Él tiene 49 años y ella 22.

Los dos cumplen años el mismo día , el 2 de febrero, pero nacieron con diez años de diferencia . Él tiene 34 años y ella 44. Se conocieron antes de viajar hacia el mundial de Sudáfrica... Y el resto es historia. Desde 2011 mantienen una relación sentimental sin boda a la vista, aunque con rumores constantes de enlaces secretos. Lo haya o no lo haya, está claro que tienen intención de seguir compartiendo su vida. La pareja tiene dos hijos, Milan y Sasha.

Se conocieron en 2009 a través de su profesora de dicción, y el año siguiente se daban el "sí quiero" para pasar el resto de su vida juntos. La historia entre la actriz española y el superhéroe australiano parece sacada de un cuento de hadas, al menos cuando no tienen que cazar arañas: se llevan siete años , y él tenía sólo 29 cuando dieron la bienvenida a su primer hijo. Pero el mayor de los Hemsworth ha demostrado que es un padre ejemplar. La familia adora la diversión y la aventura y es la viva imagen de la salud física y mental. Ahora, Chris Hemsworth tiene 38 años y la Pataky, 45. Tienen tres hijos juntos.

Sarah Paulson y Holland Taylor

La actriz Sarah Paulson (45 años) y su pareja desde hace cinco, la actriz Holland Taylor (77) GTRES

Se conocieron cuando las dos tenían pareja y años después, gracias a internet, volvieron a encontrarse. Sarah Paulson y Holland Taylor mantienen una relación desde hace cinco años, llamativa por la diferencia de edad que las separa: 31 años. La actriz de American Horror Story respondió frente a la prensa a los comentarios que suscitan sus apariciones junto a su pareja: "No elegí enamorarme de la persona de la que me enamoré. Pero creo que a la gente le interesa porque es poco convencional", dijo. "Si eso inspira a alguien más, no puede ser algo malo". Paulson tiene 46 años y Taylor, también actriz, 78.