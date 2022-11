Mariah Carey es una pedazo de estrella. Lo sabemos desde los 90, cuando se convirtió en una it girl que agitó y revolucionó el mundo de la prensa con su sensualidad, su confianza en sí misma, sus particulares estilismos y su rango vocal de cinco octavas. Ahora se encuentra, como todos, confinada por culpa del coronavirus, aunque ha tenido la suerte de pasar la cuarentena en su mansión de Beverly Hills: con un patrimonio estimado de 535 millones dólares, a la cantante no le falta de nada: canta, cocina y hace ejercicio en el gimnasio que tiene en su casa.

El domingo actuará un festival benéfico contra el COVID-19 junto a artistas de la talla de la joven Billie Eillish, Elton John o Alicia Keys. La cantante siempre ha estado muy bien rodeada: así lo demuestra en el post que ha subido a su Instagram con motivo de su cumpleaños y en el que ha felicitado a todos los Aries (Lady Gaga, Aretha Frankin, Celine Dion, Diana Ross o el propio Elton) que también pasarán su aniversario confinados.

Aunque no pueda haber fiesta por todo lo alto, aprovechamos para repasar los grandes hitos de su carrera y de su vida. Así han sido los 50 años de Mariah.

Su debut alcanzó el número 1 y le valió nueve discos de platino y dos premios Grammy. Pero su éxito no sólo se debe a su portentosa voz , con la que se ganó el apodo de "ave cantora suprema", sino a su apabullante personalidad y a un estilo que derrochaba y que aún no ha quedado obsoleto: en la década de los 90, Mariah vestía como a nosotras nos gustaría vestir.

En 1998 Mariah Carey ganó el Óscar a la mejor canción original con "When you believe", el tema que interpretó junto a Whitney Houston para la banda sonora de la película El Príncipe de Egipto.

Aunque no le gusta hablar de su edad, Mariah no tiene nada que esconder. A sus cincuenta años continua dedicándose a la música y tan potente como siempre. Desde entonces, se le conoce un matrimonio fallido y una relación estable con el bailarín Bryan Tanaka , 13 años más joven que ella, con quien tras una breve ruptura parece haber vuelto más fuerte que nunca.

Todo lo que queremos por Navidad

La Navidad no es Navidad sin Mariah Carey GTRES

Mariah es una de las cantantes más ricas y famosas de la historia, y durante años sólo Madonna la superaba en notoriedad y patrimonio. Más de 60 millones de dólares se los debe exclusivamente a "All I Want For Christmas Is You", una canción que lanzó en 1994 y desde entonces ha editado y reeditado y con la que ha girado por todo el mundo. ¡Se trata, además, de una de las canciones más versionadas de la Historia! Pero la Navidad no es el único periodo estival del que la artista es la reina. Son archiconocidos los posados de verano con los que parece deleitarse y deleita, además, a la prensa. Sola o con sus perros (a lo largo de los años ha tenido decenas de ellos), Mariah disfruta de baños y largos paseos por la playa.