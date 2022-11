Hemos pasado un miedo terrible, y asco en el caso de Heidi Klum, con los disfraces que las celebrities se han puesto para la noche de Halloween, y algunas de ellas incluso lo han llevado durante todo el día. Pero faltaba ella, Mariah Carey. Ahora toca guardar los disfraces y la decoración de Halloween y sacar las bolas de cristal, el espumillón, las guirnaldas de luces, el jersey de punto con el reno y el traje de Papa Noel. La cantante y actriz es la reina de la Navidad, un título que conserva desde los años 90.

En 1994 lanzó el disco Merry Christmas, que contiene villancicos clásicos y temas inéditos, y es el álbum navideño más vendido de la historia de los que ha hecho una mujer. En ese álbum destaca el single "All I Want for Christmas Is You", una de las canciones más famosas de la historia y el sencillo más vendido de la diva. Además, está considerado como el tema navideño más popular de las dos últimas décadas, por encima de los villancicos clásicos. ¡¡Carey ha vendido, por ahora, más de 16 millones de copias!! Con estas credenciales, Mariah Carey se planta en las redes sociales con un divertido vídeo en el que pasa de ser una bruja de Halloween a ser la esperada Mamá Noe

En el vídeo vemos a la diva vestida de bruja, pero con su famosísimo escote, pedaleando en una bicicleta estática, para ponerse en forma para todo lo que le viene encima. Está en blanco y negro, y ella lanza una terrorífica carcajada, como las villanas y las malvadas protagonistas de los cuentos y películas de terror mientras vemos que van cayendo hojas de calendario con los últimos días de octubre, hasta que llega el 1 de noviembre. En ese momento da el do de pecho y lanza su famoso grito para decir "it´s Time!". Es ahí cuando aparece vestida de Mamá Noel y suena su famosa canción, All I Want for Christmas In you, que ya suena en tiendas, supermercados, grandes almacenes, bares, pubs, discotecas.... y en las casas de medio planeta. Pero, ¿sabías que fue su propia infancia la que inspiró a la cantante?

Letra de All I Want for Christmas In you

