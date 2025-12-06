La lancha que recibió el doble impacto estadounidense acompañaba a un buque de Surinam, según la CNN

La lancha que recibió el polémico doble ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas internacionales el pasado 2 de septiembre acompañaba a un buque que se dirigía rumbo a Surinam, según habría revelado un almirante al Senado, de acuerdo con CNN.

Durante una citación privada con dos comités del Senado, el almirante Frank Bradley habría informado a los congresistas que la lancha que recibió los múltiples ataques en el Caribe estaba al lado de un barco más grande que iba camino a Surinam, según CNN.

Bradley argumentó ante los senadores que según los informes de inteligencia existía la posibilidad de que el cargamento de drogas hubiera llegado desde Surinam a Estados Unidos.

El detalle develado por el encargado de las operaciones especiales de la milicia estadounidense era desconocido cuando el Washington Post puso en el centro de la polémica a los altos mandos del Pentágono por haber ordenado los ataques extras, al determinar que había dos sobrevivientes después del primer impacto.