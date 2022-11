Troleo, cachondeo, complicidad. No cabe duda de que hay algo especial entre el actor Ryan Reynolds y la cantante y actriz Mariah Carey, y lo acaban de demostrar en este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. En él se ve a las dos estrellas compartiendo pantalla. En una está la diva de la música cantando (parece que en riguroso play-back) su famoso tema 'Fantasy' pero de repente el actor se suma a show y deja a Mariah con la boca abierta. ¿Pero por qué esta canción es tan especial para ellos? ¿Por qué están tan unidos por esta canción?

Unidos por 'Fantasy'

Hablamos de una de las canciones más famosas y conocidas de Mariah Carey. Fue el primer sencillo del disco 'Daydream' que salió en 1995 y cosechó un enorme éxito en todo el mundo: debutó directamente en el número uno del Billboard Hot 100, siendo la primera artista femenina en conseguir esta hazaña y la segunda en general, luego que 'You Are Not Alone' de Michael Jackson lo lograra meses atrás. Estuvo ocho semanas en la cima del Hot 100 y se vendieron dos millones de copias en los Estados Unidos.

Es un tema que conquistó a la juventud de los 90 y a las posteriores, y hoy es más que una canción icónica, pues para mucha gente es un símbolo de libertad, que es lo que la diva quiere transmitir con el vídeo de la canción, rodado en un parque de atracciones. Cuando se lanzó 'Fantasy', Ryan Reynolds tenía 19 años y parece que el tema le marcó mucho y le ha acompañado estos años como banda sonora de su vida. Y aquí viene lo importante: ahora es la banda sonora de una de sus películas.