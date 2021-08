Lleva años triunfando en el mundo de la música, pero parece que Kanye West está sumergido en uno de los momentos más decisivos de su carrera. El rapero, que está en pleno divorcio con Kim Kardashian, quiere que Ye sea el nombre por el que sea conocido mundialmente. Nada de nombre completo y apellido. Tal y como recoge People, Kanye Omari West podría ser historia si un juez aprueba su solicitud.

“the being formally known as Kanye West



I am YE“ — ye (@kanyewest) September 29, 2018

Aunque es asiduo a borrar tuits de vez en cuando, no fue el caso de una publicación de 2018 donde el intérprete ya apuntaba maneras y anunciaba que su intención era cambiar su nombre a Ye. No sabemos si lleva luchando para que esto se produzca desde entonces, o si simplemente lo dejó pasar hasta ahora. Lo que si conocemos es que aparte de ser la abreviatura de us nombre real, este nuevo apodo tendría un significado religioso para él.

"Creo que "tú" es la palabra más usada en la Biblia. Así que yo soy tú, soy nosotros, somos nosotros. Paso de Kanye, que significa el único, a solo Ye, siendo un reflejo del bien, del mal, de nuestra confusión... de todo. El álbum es más de un reflejo de quiénes somos", confesaba tras el lanzamiento del disco que obtuvo el mismo nombre.