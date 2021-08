Kanye West filtra la dirección de la casa Drake en Instagram

Los llamados beefs en la industria musical son el pan de cada día. Sin embargo, pocas veces suceden entre raperos de la talla de Kanye West o Drake. Al contrario de lo que muchos puedan llegar a pensar, Kanye y Drake nunca se han llevado bien en lo personal, pero sí se han respetado profesionalmente. Puede que nos caigan mejor o peor, pero es innegable que son dos de los raperos más importantes de la historia reciente —por no decir que son los dos más importantes.

Muchos aseguran que su enemistad se debe a la fuerte personalidad de Kanye, que como sabréis padece de trastorno de bipolaridad y está en tratamiento. Cuenta la leyenda que Kanye se dejó de llevar con Jay-Z porque, supuestamente, no le gustaba cómo Beyoncé le hablaba a Kim Kardashian. Por no mencionar su eterna pelea con Taylor Swift tras lo ocurrido en los MTV VMA 2009, y eso que ya han pasado 12 años de la polémica.

Al parecer, en 2018, Kanye habría ayudado a componer y escribir varias canciones a Pusha T que, por cierto, no dejaban en muy buen lugar a Drake. De hecho, en uno de esos temas, "The Story of Adidon", se revelan detalles personales sobre el hijo de Drake que solo Kanye sabía. El de Toronto no tardó en reaccionar a la canción, exigiéndole a Pusha T 100.000 dólares por promoción personal y por haber revivido su carrera musical al al hablar de él.

Por si el dinero no fuese suficiente, Drake incluyó la polémica frase "Kiki, do you love me?" (que significa "Kiki, ¿me quieres?") haciendo referencia a Kim Kardashian, ahora exmujer de Kanye. Aunque Drake niega que "Kiki" fuese por Kim, lo cierto es que dentro del clan Kardashian todos se refieren a ella con ese apodo. Además, tras la reciente ruptura de Kimye, Drake ha dejado caer que Kim Kardashian le fue infiel a Kanye con él.

Pero eso no es todo. Ayer Kanye compartía una captura de pantalla de una conversación grupal donde solamente podemos distinguir el nombre de Pusha T. Aunque el rapero rápidamente borró su publicación, miles de usuarios ya le habían hecho captura de pantalla. Las especulaciones en redes no han tardado en llegar, indicando que la "D" es de Drake y que la "V" podría ser Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton.

En el chat, Kanye adjuntaba una foto de Joaquin Phoenix de Joker y un mensaje que no ha dejado a nadie indiferente: "Vivo para esto. Me han jodido frikis como tú toda mi vida. Nunca te recuperarás. Te lo prometo". Además, también hizo otra publicación donde indicaba la dirección exacta de la casa de Drake. Este último solamente le ha contestado con un story riéndose —de momento. ¿Sacará un diss? Pronto lo sabremos.