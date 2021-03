La nueva pesadilla de Kayne West: su ex guardaespaldas prepara un documental sobre su vida

En este nuevo capítulo dentro de la agitada vida del rapero, parece que se suma aún más tensión a la trama. Después de varios escándalos, y por supuesto su divorcio con Kim, West acaba de recibir otro disgusto; Steve Stanulis, uno de sus guardaespaldas, publicó que está preparando un documental donde contará todo sobre el rapero. Después de haber estado varios años trabajando para él, contará en primera persona cómo era pasar 24 horas con Kanye o lo que su ex empleado ha llamado: “48 horas de verdad”, el título que llevará el documental.

Steve cuenta que harto de que la gente le preguntase cómo era trabajar para el siempre polémico rapero, se ha decidido a trasladar sus vivencias a la pantalla, para así hacer llegar a la gente la verdadera personalidad del artista. ¿Debe temer Kayne por el resultado?

“Ven esto como un 48 Horas de verdad, o un Lethal Weapon de verdad”, dijo Stanulis en una entrevista concedida a Page Six. “He trabajado con [West] en dos ocasiones”. Y añadió: “Cada día era una nueva aventura. Hay un montón de historias que no he contado”. “Me amenazaron con demandarme dos veces distintas. Se hizo viral, y me amenazaron con demandar de nuevo por 10 millones de dólares, y mi abogado contraatacó y se esfumó.”

Sabemos que ésta no es la primera vez que su ex guardaespaldas da declaraciones acerca de la familia West-Kardashian, ahora el reto está en no saltarse el contrato de confidencialidad que firmó cuando empezó a trabajar para el artista.

Según la publicación, Stanulis fue testigo de algunos de los momentos más polémicos de West. Sin embargo, el ex guardaespaldas aparentemente explicó que el documental comenzará con la demanda de 30 millones de dólares de West en 2016 contra él por romper las reglas de su NDA “y mostrará en retrospectiva, con todas las locuras”.

Además de conocer la verdadera personalidad del rapero, uno de los temas que más interesa al público es la relación que tenía con su ahora ex esposa Kim Kardashian y cómo era el día a día del matrimonio West-Kardashian.

Se dice que su relación llevaba tiempo rota, pero que la gota que colmó el vaso fue cuando Kayne habló durante la campaña electoral sobre el supuesto deseo de Kim de abortar a su hija North. Algo que llevaría a Kim a tomar la decisión de separarse de West. A esto hay que sumarle los problemas de salud mental que en su día admitió el rapero. Se ha declarado publicamente bipolar. Pero no todo son malas noticias. El portal TMZ confirmó que la pareja había llegado a un acuerdo para separa sus bienes y compartir la custodia de sus cuatro hijos, ya que lo más importante para ambos son ellos.