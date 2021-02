Una fortuna para el común de los mortales pero quizá para Kanye West es solo un pequeño gasto. La revista People revela que el rapero gastó más de 13,2 millones de dólares ( 10,88 millones de euros) en su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos. Se dice además que, de ellos, casi 12,5 millones salieron de su propio bolsillo. El artista de 42 años, que está en pleno proceso de divorcio con Kim Kardashian, consiguió recaudar otros 2 millones de dólares para la carrera, por lo que en total contó con 14,5 millones de dólares para las elecciones, en las que sólo logró 66.000 votos en todo el país, según las cifras que figuran en un informe de la Comisión Electoral Federal.

Kanye West tenía un sueño, pero solo se quedó en eso. En agosto de 2015, le dieron el premio Video Vanguard Award y durante su discurso de aceptación anunció que en 2020 sería candidato a presidente de los Estados Unidos. Lanzó su polémica campaña electoral el 4 de julio de 2020 y nombró a su partido político 'Birthday Party', pero sólo cumplió con los requisitos necesarios para que su nombre se imprimiera en las papeletas en una docena de los cincuenta estados. West gastó más de 7,5 millones en gastos para conseguir que su nombre apareciera en las papeletas. El actual presidente estadounidense, Joe Biden, recaudó más de 1 000 millones de dólares en fondos y Donald Trump logró 811 millones.

Pese a sus esfuerzos, el rapero solo consiguió calificarse como candidato en 12 estados, ya que necesitaba recaudar decenas de miles de firmas para ser incluido. Los datos también revelan, por ejemplo, que West pagó 35 000 dólares para que su nombre se incluyera en la papeleta de Oklahoma, donde únicamente recibió 6 000 votos. También gastó mucho dinero en tasas legales y en la producción de vídeos online para promocionar tanto la campaña como su línea de moda, cuyos compradores en algunos casos figuran como contribuyentes a los esfuerzos electorales del artista.

El artista no atraviesa una buena racha, sobre todo en el terreno personal. La ruptura de su matrimonio con Kim Kardashian es un hecho y ya está en marcha el proceso de divorcio en los juzagados para solucionar el tema de la custodia conjunta de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Tras salir con Alexis Phifer y Amber Rose comenzó a salir con su amiga​ Kim Kardashian. Fue en abril de 2012. Se casaron el 24 de mayo de 2014 en Fort di Belvedere en Florencia, Italia. The New York Times se refirió a su matrimonio como "una tormenta de nieve histórica de la celebridad".

En 2019 Kanye West anunció su conversión al cristianismo y dijo que Dios lo ayudó a superar sus adicciones a la pornografía y al sexo. En enero de 2021 se supo que la pareja estaba en trámites de separación y días después se hizo público que Kardashian le había pedido formalmente el divorcio.