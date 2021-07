Después de meses de rumores, Kanye West ha confirmado definitivamente la fecha de lanzamiento de su último álbum, Donda. El rapero ha decidido estrenarlo este viernes 23 de julio. El anuncio ha sido muy especial, pues se ha producido durante el Juego 6 entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns durante las Finales de la NBA, mediante un spot protagonizado por la estrella de la pista Sha'Carri Richardson mientras corría 100 metros a cámara lenta.

Mucho se había hablado de este esperadísimo trabajo del rapero. De hecho, hace unos días el presentador Justin Laboy aseguraba en Twitter haber escuchado el disco ya terminado. Estas fueron sus palabras: “Kanye nos puso su nuevo álbum a mí y Kevin Durant anoche en Las Vegas. La producción está a años luz de su tiempo, y los compases suenan como si estuviera arruinado y hambriento tratando de que le fichasen de nuevo. Si algún artista planea sacar algo, mejor que lo retrase. Cuando salga esta semana, probablemente no vamos a escuchar nada más por un tiempo.”

“Kanye West album is really done. When it drops this week, we probably not going to listen to anything else for a while.. Let me go enjoy all the current artist I’m listening to until then. God bless✌�� #Respectfully“