Las mejores canciones para celebrar la Navidad

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, ¡es hora de despertar nuestro espíritu navideño! Para celebrar la llegada de estas fiestas tan especiales te proponemos una selección de canciones cargadas de buenos sentimientos y en las que se mezclan la alegría, la nostalgia y la esperanza.

En esta selección encontrarás baladas llenas de romanticismo, hits rompepistas con los que no podrás parar de bailar, himnos de la paz que apelan a la hermandad universal y también la banda sonora del cambio de año.

Los temas están interpretados por ocho artistas y grupos entre los que hay grandes iconos del pop, crooners clásicos, cantautores inolvidables y hasta leyendas del jazz.

1. "All I want for christmas is you", de Mariah Carey

"Haz realidad mi deseo, todo lo que quiero por Navidad eres tú", dice el romántico estribillo de la que es, sin duda, la canción más escuchada cada Navidad desde 1994, "All I want for christmas is you". Tanto es así que, según un informe de The Economist, Mariah Carey se ha embolsado más de 53 millones de euros desde su lanzamiento.

No es de extrañar que otros artistas se hayan animado a versionar el dichoso tema. El primero fue el italiano Dave Rodgers en 1996, al que le siguieron Olivia Olson en 2003 para la película Love actually, Michel Bublé en 2011 y Jamie Cullum en 2018. En español existe la versión de 2012 de las Nancys Rubias lideradas por Mario Vaquerizo.