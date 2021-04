La industria del cine de la India es la más importante del mundo, y su enorme poder productivo se distribuye en tres patas principales: Bollywood, el archiconocido cine musical, Kollywood, fábrica de películas de culto que conservan la idiosincrasia hindi y, por último, Mollywood, una megaindustra de thrillers y películas de acción equiparable a Hollywood. En este contexto, Mohanlal es una de sus más grandes estrellas, y este es su debut directorial:

"Él ha hecho más de 340 películas, cuando Al Pacino o Harrison Ford han hecho menos de cien películas", explica Amargo. "Pero en India hacen peliculones de nivel y muchísimos al mes. Y esta es la primera que hace como director, su ópera prima, así que están todos los estudios y todo el mundo pendiente".

Poster no oficial para la película 'Barroz'

Barroz ya ha sido objeto de tráilers, posters y e ilustraciones a cargo de los fans, que no pueden esperar para verla. La película, que se rueda en portugués y se traducirá al hindi y al inglés, cuenta con el propio Mohanlal en el papel de Barroz, con la joven Shayla McCaffrey en el papel de Teresa y con la participación de Prithviraj Sukumaran, otra gran estrella. Se espera que sea un fenónemo en India, donde ya han causado furor las primeras imágenes del rodaje.

"¡Y yo aquí haciendo el personaje de los que vienen a conquistar la tierra! Eso significa entrar en la industria del cine de Oriente Medio. Porque es lo bueno que tiene el cine de Mollywood, a diferencia del de Hollywood: aunque no sea tan conocido fuera, está mucho más abierto y se ve una producción 'que flipas'", dice.

“And the Camera starts Rolling!



First day of shoot



Action! #Jijo @santoshsivan @antonypbvr @aashirvadcine #Barroz pic.twitter.com/HPp6DkHRjw“