Jon Kortajarena es uno de los modelos españoles más internacionales y ha conquistado las pasarelas y las portadas de todo el mundo. También le hemos visto en la pantalla explotando su faceta de actor. Cualquiera pensaría que, con todo ese trabajo, es imposible sacar tiempo para algo más que no sea dar el callo, pero este hombre no es de este planeta, como Ricky Martin a sus 49 años. Ya no solo por el cuerpazo de infarto, que ya es mucho. Con casi 3 millones de seguidores en sus redes sociales, Kortajarena puede considerarse un auténtico influencer. A través de su perfil de Instagram comparte su día a día y, aunque parezca mentira, tiene las mismas horas que el nuestro.

Fue descubierto en 2003, cuando acompañó a un amigo a un show en Barcelona. Triunfó en las pasarelas junto a Tom Ford con quien también entró en contacto con el mundo del cine en A single man. A punto de cumplir los 36, es uno de los modelos más cotizados. Todas las firmas quieren trabajar con él y las revistas se lo rifan para protagonizar sus portadas. La última ha sido la de la revista francesa L'Officiel.

Portada de la revista francesa L'Officiel

"¿A qué dedica el tiempo libre?", como diría Perales. El poco que tiene, lo utiliza para ponerse en forma. Esos músculos no han aparecido por arte de magia, aunque a veces nos guste pensar que sí, sobre todo ahora que viene el verano. 'Sex symbol' no se nace, se hace. No hay truco, el gimnasio es su gran aliado.

Jon Kortajarena entrenando INSTAGRAM

Como buen chico fitness, no descuida su bienestar, tanto el físico como el mental. Por eso se ha sumado a la práctica de moda: el yoga. Con la ayuda de una experta, él mismo reconoce todos los beneficios que ha notado desde que empezó. La cuarentena no fue nada fácil para él, así que optó por probar ejercicios de respiración y meditación que le ayudaron conectar a sentirse mucho mejor, hasta el punto de cambiarle la vida. "El poder de la respiración y de la conciencia, es enorme. Conectar con nuestro cuerpo, y desde ahí escuchar y sentir todo lo que el subconsciente trata de decirnos. Atravesar nuestras emociones de una forma honesta, valiente y sin atajos, hace que salgamos aprendiendo lecciones muy importantes. El miedo nos hace mirar para otro lado, tiene mil trucos para que huyamos, pero si no te enfrentas a ello y aprendes de verdad, siempre te persiguen. Pruébalo, serás más libre", escribió por aquel entonces animando a sus seguidores a seguir su ejemplo.

Jon Kortajarena entrenando INSTAGRAM

Después de todo, todavía le queda tiempo para salir a cenar por ahí y disfrutar con la famila y amigos. Su hermana pequeña, Lucía Redruello, es uno de sus pilares. La conocemos gracias a las redes scoiales, donde Kortajarena comparte orgulloso imágenes y momentos divertidos junto a ella.

Talentoso, deportista, espiritual y conquistador nato... Sabemos que es difícil decantarse por uno, por eso no os vamos a hacer elegir. ¡Nos quedamos con todos!

