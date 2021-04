Juan Betancourt es uno de los modelos más cotizados de España y hemos tenido la suerte de verle en los fogones de MasterChef Celébrity. En medio de los rumores de ruptura con la también actriz Andrea Duro, el modelo ha lanzado su propia colección de camisas unisex de producción sostenible y fabricación nacional.

¿Cómo es el día a día de un modelo? ¿Cómo se mantienen perfectos para cada desfile y sesión de fotos? El top cubano comparte con Flash Moda como es su rutina diaria… y podemos afirmar que es agotadora.

Su pasión por la moda le ha llevado a ser director creativo de la firma de camisas Nakaru, una firma que nació con la idea que tanto hombres como mujeres podían llevar las mismas prendas, y apoyar la igualdad de sexos: “Empezó como un hobby y la verdad es que la marca ha crecido mucho y de momento va fenomenal así que seguimos trabajando colección tras colección con mucha ilusión y muy contentos”. Prendas confeccionadas en España y que se une a apuesta por la sostenibilidad de grandes marcas en el mundo de la moda.

En su carrera no ha dejado de cosechar éxitos y ha desfilado para las marcas más prestigiosas a nivel nacional e internacional como Armani, Jean Paul Gautier, Massimo Dutti o Roberto Verino . Al preguntarle por un consejo para los que están empezando no lo duda ni un instante: “La verdad es que le recomiendo a la gente que empieza en la moda, los chavales jóvenes, los chicos, sobre todo, porque las chicas se cuidan un poco más, que se cuiden. A largo plazo lo van a notar y mientras antes empiecen, más va a durar. Yo creo que es un consejo muy importante que me hubiese gustado recibir al principio”.

Es un hombre de mundo. No sabe en cuantos lugares y casas ha vivido. Actualmente reside en Madrid, y nos confiesa que cada vez que vuelve a casa tras un viaje lo primero que le gusta hacer es realizarse un tratamiento de belleza para cuidar su piel : “En los viajes normalmente pasas estrés, el jet lag, que no duermes bien, cambios de temperatura, un día estás en Miami y el otro día estás en Canadá, así que la piel necesita sus cuidados a la vuelta”.

El secreto para esculpir su cuerpo

Apasionado del deporte nos confiesa que no puede pasar sin hacer ejercicio por lo menos cuatro o cinco días a la semana: “El gimnasio es donde desconecto, donde entreno, me cuido también físicamente. Para mí es algo sagrado y llevo ya muchos años entrenando. Y no solo lo hago por mi trabajo, sino porque me encanta, me apasiona y me ayuda a liberar estrés, a descansar mejor, a comer mejor”.

El deporte es algo fundamental en su vida, y aunque la genética le ha dotado de un físico imponente, también es resultado de trabajo y dedicación: “Ahora mismo estoy entrenando un poco más enfocado a un músculo diario. Le dedico un poco más de tiempo a cada músculo, por eso tengo que entrenar más días a la semana. Siempre suelo entrenar entre cuatro, cinco días a la semana y descansando el resto, ya que también lo combino con deporte. Juego mucho a pádel, fútbol, tenis”.

Un ejemplo de estilo de vida activo y saludable que se refleja cada vez que este modelo se sube a una pasarela. Una energía que le ha mantenido en el top desde que Tom Ford le encumbrarse en 2013, cuando sustituyó a Jon Kortajarena como imagen de la firma.