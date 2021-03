Sin camiseta, descalzo y llevando tan solo unos pantalones de chándal. Así aparece Lenny Kravitz en la fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram. Una imagen casi íntima, en la que el cantante y actor pela un coco con un cuchillo. Pero no es eso lo que ha llamado la atención. Lo que más impresiona son sus abdominales. El señor Kravitz, en boca de todos porque se rumorea que podría tener un romance con Jennifer López, cumplirá 57 años en mayo y verle así de estupendo ha 'calentado' las redes con comentarios de todo tipo. Entre ellos, el de Naomi Campbell. La top model, que tiene 50 años, no ha podido reprimirse y ha exclamado "Lord have Mercy !! Blessed" ( ¡Señor, ten piedad! Bendito seas!). Y lo dice ella, a quien llaman la diosa de ébano, por tener uno de los cuerpos más maravillosos de la moda.

Lanny Kravitz tiene 56 años y está así de estupendo.

Pero Naomi no ha sido la única que ha reaccionado con asombro al cuerpazo de Lenny Kravitz y lo más curioso han sido los comentarios de los hombres. Son muchos los señores 'maduritos' que han comentado la 'tableta abdominal' que tiene el cantante y en todos hay admiración. "¡Quién pudiera tener ese cuerpo!", "¡Yo quiero estar con 56 años como está Lenny Kravitz!", "¡Dónde hay que firmar para tener ese cuerpo con 56 años!"...., y así en todos los idiomas y desde distintos puntos del planeta.

Kravitz se cuida, y mucho. En una entrevista con Men´s Health contó que sigue una dieta crudivegana, que no suele tomar azúcares y que hay temporadas que solo come verduras. “Soy muy cuidadoso con lo que le doy a mi cuerpo y con cómo lo cuido”, dijo a la revista. Y hace, como puede verse, mucho ejercicio. Incluso cuando viaja hace sus clases en un Zoom con su entrenador personal.

Otra curiosidad es que no se trata de algo nuevo. Lenny Kravitz siempre ha presumido de los 'dones' que le ha dado la vida, tanto en conciertos, vídeos, portadas de discos y revistas... Sobre el escenario suele cantar y tocar la guitarra son camiseta, a veces con chalecos abiertos. Y son muchos los vídeoclips en los que aparece con muy poca ropa, en actitud muy sensual y provocadora. El vídeo del tema 'Belive in me' es un buen ejemplo, y también el del tema 'I Belong to you', en el que lleva una camisa mojada que remarca su espléndida complexión física.

La prensa sabe que tiene un gran magnetismo y suele pedirle que pose sin ropa. Lo hemos visto en revista masculinas pero también en revistas femeninas. En España posó para la revista ELLE y lo hizo con Martina Klein, aunque en esta ocasión los dos llevaban ropa.

Sobre los rumores que le relacionan con Jennifer López no hay consenso en la prensa. El NY Post insiste en que han empezado una relación y que Jlo no va a volver con Álex Rodríguez porque está harta y se siente humillada por la constante presencia de artículos en la prensa rosa hablando de las supuestas infidelidades de su pareja... Ahora aquel montaje fotográfico que hizo Jennifer López con un 'mini' Lenny Kravitz para el reto #elfonashelf cobra otro sentido.

Kravitz es uno de los hombres más atractivos de la escena musical y ha hecho sus pinitos en el cine. Arrastra una leyenda de conquistador y ha tenido romances y relaciones con mujeres fabulosas. Conoció a Lisa Bonet en 1985 y tres años después tuvieron una niña, Zoë Kravitz. Se separaron en 1991 y el cantante rehizo su vida sentimental con Vanessa Paradis. Estuvieron juntos cuatro años y después comenzó una relación con Nicole Kidman, cuando ella se había separado ya de Tom Cruise. En 2007 empezó a salir con la modelo brasileña Natália Subtil pero la relación no funcionó y ella tiene prohibido hablar sobre el romance. Ha habiudo muchos amores en su vida, y algunas relaciones ha logrado mantenerlas en secreto. En su lista de amantes figuran bellezas como Adriana Lima, Kate Moss, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia...