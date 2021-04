Alessandro Lequio ya se ha vacunado contra el coronavirus. Y, para colaborar con la causa e invitar, como José Coronado, al público a vacunarse, el presentador ha compartido una imagen en su Instagram: con la mirada fija, con doble mascarilla... Y sin camiseta, aunque no haga falta, porque lucir pectorales nunca está de más. A la enfermera le basta con tener acceso al brazo para poner la inyección contra la COVID-19, pero parece que al ex de Ana Obregón le resutaba más fácil descamisarse que remangarse, y de esta guisa ha subido la imagen del momento a sus redes sociales. "Vacunado!", canta victorioso en el pie de foto.

La acusación de Rocío Carrasco

Cuando el colaborador dijo, tras el documental de Rocío Carrasco, que Rociito no había sabido sobreponerse a los golpes del destino y no había movido un dedo para recuperar a sus hijos, la aludida fue más que tajante y arrametió contra Alessandro Lequio para defenderse: "Creo que Lequio no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, pero no me extraña, perro no come perro".

Una insinuación con la que Rocío Carrasco insinuó que Lequio, denunciado y sentenciado por malos tratos contra Antonia Dell'Ate, se parecía mucho a Antonio David Flores. De hecho, la propia Dell'Ate se enfrentó a Ana Obregón cuando esta, también en esa ocasión, contribuyó a limpiar la imagen de Lequio: "Ana se encarga de difundir que Alessandro es un magnífico padre y jamás le ha puesto la mano encima, cuando sabía desde mucho antes de quedarse embarazada que era un hombre violento".

