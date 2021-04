La madre de Ana Obregón, hospitalizada

El próximo mes de mayo se cumple un año de la muerte de Aless Lequio y Ana Obregón vuelve a tener un fuerte disgusto. Este miércoles la revista Semana publica una inquietante noticia. La madre de Ana está ingresada desde este fin de semana en una clínica de Madrid. Ana María Obregón Navarro está acompañada de su familia, que no la deja sola en ningún momento, y están muy pendientes de su evolución. Parece que no hay motivos para alarmarse y, según se ha dicho, su hospitalización no está relacionada con el coronavirus. La representante e íntima amiga de Ana, Susana Uribarri, desconoce la causa pero no cree que se trate de una condición peligrosa: "Que yo sepa, gracias a Dios, de momento no tengo ninguna noticia grave, con lo cual espero que todo bien", ha dicho a Europa Press. "Sé que está ingresada, pero no sé nada de que vaya a ser un desenlace... Que se quede en un susto de personas que tienen ya una cierta edad".

"Te necesito a mi lado muchos años más" No es la primera vez que la madre de Ana tiene que ingresar en el hospital y salta las alarmas de sus amigos y familiares. Las hermanas de Ana se turnan con ella para que su madre no esté sola en ningún momento, igual que en 2015, cuando estuvo ingresada por un derrame cerebral, y en 2017 por problema de corazón. Para Ana García Obregón, que deja tras de sí el año más difícil de su vida, la mala salud de su madre podría ser un golpe muy difícil de soportar. "Te necesito a mi lado muchos años más", le escribía con motivo del Día de la Madre. Más noticias en Corazón y tendencias.