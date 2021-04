Paco Arévalo y Malena Gracia son sin duda una de las parejas de famosos estrella de 2021. En enero el cómico y la cantante anunciaban su relación romántica y sorprendían a todo el público con su felicidad. Derrochan amor por los ojos, la sonrisa y hasta los poros. Y vaya que si se nota. Ahora, Arévalo y Malena Gracia han anunciado en exclusiva que podrían casarse muy pronto...

Empezaron a salir en enero y apenas tres meses después nos anuncian que habrá boda. La pareja tiene planeado darse el "sí, quiero" y en la entrevista que han concedido han hablado no solo de su amor, sino también del desamor de uno de los mejores amigos de Arévalo de toda la vida, Bertín Osborne, recién divorciado de su esposa Fabiola tras más de 15 años de matrimonio. Reconoce que Bertín Osborne sintió muchísima pena por separase, pero que se encuentra "estupendamente".

Tampoco se han dejado fuera del tintero temas de la actualidad como la serie documental de Rocío Carrasco, un tema en el que no tienen la misma opinión. Mientras que Arévalo prefiere darle el beneficio de la duda a Antonio David pese a que nunca le haya caído bien, Malena expresa todo su apoyo a Rocío Carrasco y justifica su silencio durante tantos años.

Muy buenas pareja. Feliz día del beso, ¿lo habéis celebrado?

Claro. Lo hemos celebrado con vosotros ahora y muchos besos que nos hemos dado.

¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal vuestra relación? Os vemos superenamorados.

Pues la verdad es que muy felices. Nos vemos cuando podemos porque con la Covid-19 no siempre se puede, pero ha venido a grabar otra cosa y aquí estamos juntos en el bingo. A ver si abren de una vez y podemos trasladarnos.

¿Cómo lleváis la relación a distancia? ¿Tenéis pensado iros a vivir juntos? ¿Habrá boda?

Hablamos todos los días veinte mil veces, así que para nosotros no hay distancia, pero cuando todo esto pase nos lo plantearemos. Yo (Arévalo) vivo en Valencia y podríamos mirar a las afueras de Madrid. Más hacia el futuro nos plantearemos estar más tiempo juntos. Aunque de momento sí nos hemos planteado vivir juntos y más cosas.

¿Habéis pensado en trabajar juntos?

Ya lo hemos hecho en series y programas de televisión y queremos continuar haciéndolo. Estamos planeando próximos proyectos y más cosas que vendrán.

Al decir más cosas, ¿te refieres fuera de lo profesional? ¿Va a haber boda? Además, Arévalo, tú lo dijiste: "Yo no descarto boda"

Malena: Pues cosas nuestras personales también, que me han pedido y estoy muy contenta.

Arévalo: No, no lo descarto. Malena es una mujer a la que quiero mucho. Son muchos años como amigos y bueno, aunque ahora estamos más unidos que nunca, esto tiene que terminar con un final bonito.

Malena: Un final muy feliz.

¿Ya ha habido petición de mano?

Todavía no porque no hace falta hacer eso. Le tengo dicho a Malena que algún día nos casaremos y ella está de acuerdo.Todo llegará, no podemos hacerlo tan rápido.

Entonces, ¿cuándo nos vamos de boda?

Aún tardará la cosa porque todo tan rápido no puede ser. Ya lo iremos decidiendo, pero de momento no podemos decir nada porque es una exclusiva muy cara. Además, queremos irnos de vacaciones tranquilamente, que a Malena le encanta viajar y yo tengo que empezar a asimilar que me voy a mover más, que un viaje al Caribe no nos lo quita nadie.

¿Estás de acuerdo en que no hace falta hacer eso? ¿Te gustaría que hinque rodilla?

Malena: Soy muy tradicional. Sí lo hará, pero en su día, cuando no se caiga de la bañera y esas cosas... Que ya se ha caído.

Arévalo: Es que tengo un dolor… Me caí ayer en la bañera y no podía salir... Tremendo. Ella no estaba porque se había ido a hacer unas cosas… Estoy que me muero. Encima tengo una hernia, así que estoy fatal. Le digo que se va a casar con un hospital.

Arévalo, ¿cómo definirías a Malena?

Malena es una mujer 10. Es estupenda en todos los aspectos, cariñosa, muy amiga de sus amigos y sobre todo, una mujer de los pies a la cabeza que le gusta siempre ir bien vestida y elegante. No te la encuentras nunca desfavorecida. Gana hasta en pijama.

¿Quieres devolverle el piropo, Malena?

Es que él es un caballerazo de los que ya quedan pocos. Es cariñoso y bueno Me quiere. ¿Qué más se puede pedir? Solo con la mirada sabemos lo que quiere uno y lo que quiere el otro y eso es muy importante. Estamos muy felices y son muchos años de amista, de querernos y de unión hasta trabajando juntos.

Las familias estarán encantadas, ¿no?

Sí, por supuesto. Mi hija, que para mí es el vínculo principal, está loca con Malena y la quiere mucho. Justo ayer hablamos y me dijo: "Papá, pórtate bien y que no se enfade Malena".

¿Cómo está tu amigo Bertín, Arévalo?

Muy bien, estupendamente. Gracias a Dios es un matrimonio que, aunque se han separado, se llevan muy bien los dos. Yo estoy muy contento porque como los adoro a ambos me da mucha alegría que estén así de bien. Además, ha sido de mutuo acuerdo.

Sí, pero no deja de ser triste...

Arévalo: Pues sí, pero porque los queremos mucho y bueno, Malena también conoce a Bertín.

Malena: Sí. A mí me ha dado pena porque es la típica pareja bonita de toda la vida... Pero claro, son ellos los que tienen que tomar esa decisión.

Arévalo: Lo bonito es que encima ella ha estado encantadora al decir: "No. Yo creo que esto es mucho y necesito menos". Es decir, no es una mujer egoísta, sino al revés. Ha demostrado lo que siempre ha presumido Bertín de ella: que es una mujer 10 y una madre increíble. Cre que las parejas no deberían terminar odiándose, sino diendo amigos por el bien de todos.

Bertín ha dicho que es la mujer de su vida y que no pretende, por lo menos en principio, enamorarse de nuevo.

Nos consta que es así porque Bertín siempre ha hablado de ella muy bien y Fabiola de él también. Se les veía siempre muy enamorados, con es mirada especial. Era muy bonito verlos así cuando hemos quedado en fiestas o hemos compartido escenarios. Pero el amor es así.

¿Estáis viendo la serie documental de Rocío Carrasco?

Solamente vi el primer capítulo, pero tuve suficiente. El único comentario que hice en las redes es que me dio mucha pena ver a Rocío Carrasco así y que a mí Antonio David nunca me ha caído bien, pero no he visto ni uno más.

¿Te sorprendió lo que dijo Rocío Carrasco sobre Antonio David?

Arévalo: El beneficio de la duda siempre lo tienes que dar. Que me caiga mal Antonio David no quiere decir que sea lo que se está diciendo de él, pero yo no lo sé. Aunque las caras que pone, la forma agresiva que adopta, lo que están diciendo y los testimonios de otras personas apuntan en la misma dirección.

Malena: Yo tengo que decir que la creo y que la entiendo. A lo mejor ha estado todo este tiempo callada porque estaba depresiva y le han pasado muchas cosas. La apoyo en todo porque me parece muy fuerte que en el siglo XXI las mujeres tengamos que aguantar esto y que encima él haya ido siempre de sobrado y de que ella era la culpable. Ahora se está viendo que no ha sido así. El silencio de ella no significaba que fuera culpable, sino que necesitaba su tiempo para superarlo. Desde aquí todo mi apoyo a Rocío Carrasco. Estoy absolutamente en contra del maltrato y ojalá se demuestre que la inocente es ella. Sin embargo, también digo lo mismo que Arévalo: cada relación es un mundo y es complicado.

En uno de los últimos episodios ella habla con auténtico pavor del momento en el que Rodríguez Menéndez se convirtió en el abogado de Antonio David y quiso hundirla. Tú lo conociste, Malena, y supongo que tienes más o menos el mismo pensamiento de este señor, ¿no?

Claro. De este individuo ya no quiero hablar porque creo que ya se dijo todo en su día. Me hizo mucho daño, dijo cosas terribles y yo también le tenía miedo. Por eso entiendo a Rocío, ya que se trataba de una persona de la que tener mucho miedo.

