El documental de Rocío Carrasco sigue dando mucho que hablar. Esta vez el protagonista ha sido su padre. El boxeador Pedro Carrasco falleció el 27 de enero de 2001 a los 57 años de un infarto. Aquel día al boxeador se le paró el corazón y a ella se le fue su niñez. "Yo era locura con mi padre. Se me fue un trozo de mí", confiesa. Mucho se ha hablado de la mala relación que la hija de Rocío Jurado mantenía con su padre, pero nunca hemos escuchado su versión... hasta ahora.

Rocío Carrasco recuerda emocionada cómo se reconcilió con Pedro Carrasco tras una larga temporada sin dirigirse la palabra. Una oportunidad que, como en otras ocasiones, agradece a su actual pareja. "Fidel me dijo que si yo no llamaba a mi padre y le decía que viniera a mi casa que él se iba, que yo tenía que hablar con mi padre. Así lo hice. Lo llamé. Tuvimos una conversación muy larga en presencia de la que era su mujer en ese momento", narra aludiendo a Raquel Mosquera. "Esa conversación terminó cuando mi padre pidiéndole mi padre perdón a Fidel por lo que sucedió en su día, y pidiéndome perdón a mí diciéndome que me quería y que se había equivocado. Tenía miedo y tenía recelo a que Fidel pudiese ser del perfil del padre impío", cuenta.

01.32 min Entierro de Pedro Carrasco

Aquella fue la última vez que Rocío Carrasco vio con vida a su progenitor, aunque sigue estando muy presente en su vida, incluso en la de su nieta Rocío Flores. Pero su versión dista mucho del testimonio de la viuda, Raquel Mosquera. "Todo lo que se ha contado sobre esa reunión por parte de esa mujer es mentira. Por mucho que ella diga, mi padre no hubiese dicho nunca «a esta hija de puta no vuelvo a verla». A mí me cortan el cuello y las manos y mi padre no dice eso de mí. Mi padre no se va haciendo eses ni dando volantazos porque hubiese tenido una discusión conmigo. Mi padre se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe muy bien por qué. Le quedará a ella en su mente", asegura lanzándole un dardo envenenado, aunque no da más detalles. "Esa conversación termina con un te quiero. Pidió perdón llorando porque se dio cuenta de que metió la pata y que me había hecho daño en ese sentido", aclara.

Un reloj con mucho significado "¿Crees que has recibido todas las cosas a que a tu padre le gustaría que tú tuvieras de su vida?", le pregunta la entrevistadora, a lo que Rocío le contesta que no. La hija de Rocío Jurado hace referencia a un Rolex de oro que tenía un gran significado para ella. "A mí quién me conoce sabe perfectamente cómo soy y sabe que no soy una persona materialista ni interesada. Ese reloj lo quería porque era el que siempre llevaba él, se lo regalaron con una inscripción en la parte de atrás, el día con el que se casó con mi madre", afirma. Raquel Mosquera en el funeral de Pedro Carrasco Europa Press Europa Press