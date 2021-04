Después de que Rocío Carrasco arremetiera duramente contra Raquel Mosquera en su documental, parece que puede estallar una guerra. La viuda de Pedro Carrasco se ha pronunciado al respecto para desmentir sus acusaciones. "La verdad solamente tiene un camino y cuando se habla de corazón yo no tengo miedo a nada", responde a los medios de comunicación cuando le preguntan acerca de este tema tan delicado.

La hija de Pedro Carrasco aseguró anoche, durante la emisión del documental que ha acaparado los titulares de la prensa estas últimas semanas, que Mosquera había mentido al contar cómo fue la última conversación entre ella y su padre. Rocío Carrasco mantiene que se reconciliaron justo antes de que él perdiera la vida a causa de un infarto tras una larga temporada sin dirigirse la palabra. "Todo lo que se ha contado sobre esa reunión por parte de esa mujer es mentira. Por mucho que ella diga, mi padre no hubiese dicho nunca «a esta hija de puta no vuelvo a verla». A mí me cortan el cuello y las manos y mi padre no dice eso de mí", asegura.

Imagen antigua de Pedro Carrasco y su hija Rocío Carrasco GTRES

Además, Rociíto también acusó a la peluquera de haberse quedado con una pertenencia del boxeador que tenía un gran significado para ella. Se trata de un Rolex de oro, que según cuenta, tiene una inscripción en la parte de atrás con la fecha de su boda con Rocío Jurado. Raquel Mosquera no se ha quedado callada y ha respondido tajantemente: "El reloj lo tiene ella". Mosquera y Pedro Carrasco se casaron el 31 de agosto de 1996 en Huelva después del matrimonio que el boxeador tuvo con Rocío Jurado. "Para mí lo de menos es el reloj, lo de menos, pero que sepáis que lo tiene ella. Yo nunca miento", añade.

Pedro Carrasco y Raquel Mosquera en un posado navideño en 1996 GTRES

Además, Rocío Carrasco le lanzó un dardo envenenado cuando hizo referencia a un suceso que ocurrió justo después de que mantuviera esa última conversación con Pedro Carrasco. "Mi padre no se va haciendo eses ni dando volantazos porque hubiese tenido una discusión conmigo. Mi padre se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe muy bien por qué. Le quedará a ella en su mente", confesó sin dar más detalles sobre el asunto. Por su parte, Raquel Mosquera parece no estar preocupada. "Yo mi conciencia la tengo muy tranquila en ese aspecto. Muy tranquila", recalca.