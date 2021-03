Rocio Flores es una auténtica fan de los tatuajes. De todos los colores y en cualquier parte, a dúo con su chico Manuel Bedmar o con su prima Gloria Camila. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha vuelto "a pecar", como ella dice. Esta vez ha tirado de recuerdos y ha conseguido emocionar a sus seguidores con dos nuevos grabados muy especiales.

Rocío Flores se tatua en homenaje a sus abuelos INSTAGRAM

"Son las dos firmas de mis abuelos, originales, calcado de su puño y letra", ha escrito Rocío Flores en una publicación de Instagram. La joven siempre ha estado muy unida a sus abuelos maternos, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, y sigue teniendo muy presente su recuerdo, aunque ambos murieron cuando ella solo era una niña.

Junto a la firma de su abuela, una rosa, y junto a la de su abuelo, un guante de boxeo con el que ganó el campeonato del mundo. "Gracias por recrear sentimientos, Kike Navarrete Aguilar", ha agradecido a su tatuador.

La nieta de la más grande siempre aprovecha cualquier oportunidad para demostrar el cariño que sienta hacia su abuela y compartir con sus seguidores alguna fotografía de la infancia en la que aparece junto a ella.

"Cuando no importaba nada más que nuestro mundo de felicidad absoluta, lo que ellos juntaron, que no lo separe nadie", escribió Rocío Flores en sus redes sociales. Una imagen que guarda un recuerdo de felicidad junto a su abuela Rocío Jurado y su prima Gloria Camila.

No es de extrañar que eche mano de fotografías antiguas para recordar mejores tiempos en familia. Rocío Flores lleva sin hablarse con su madre desde hace años y su mala relación no parece mejorar con el tiempo. La guerra entre ellas, en la que también está involucrado su padre, ha marcado un antes y un después en su vida. ¿Cónseguirá este emotivo gesto emocionar a Rocío Carrasco? ¿Habrá acercamiento? La experiencia nos dice que no, pero quién sabe.

