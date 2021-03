Con tan solo 26 años y metro ochenta de talento, Blanca Padilla es ahora una de las modelos españolas más solicitadas por las firmas de moda internacionales. Su historia también comienza como la de otras muchas modelos: la de una joven que ha sufrido durante muchos años comentarios acerca de su altura y su delgadez. La realidad es que belleza es tan innegable como su éxito profesional, aunque su entrada triunfal en la industria se dio por casualidad, cuando un cazatalentos la encontró en la parada de metro de Plaza España, en Madrid. Quién le iba a decir aquella joven de ojos almendrados que ese momento cambiaría su vida por completo.

Por aquel entonces Blanca Padilla tenía dieciocho años y estudiaba Publicidad y Marketing. Solo pasaron unos meses cuando la vimos desfilar en la 59ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde se llevó el premio a la mejor modelo. Desde ahí su carrera solo ha ido en ascenso. La top española ha conquistado las pasarelas de medio mundo y ha trabajado para grandes diseñadores de la talla de Oscar de la Renta, Valentino o Elie Saab.

En su fondo de armario no pueden faltar los jeans ni las camisetas básicas . A la modelo madrileña le gusta mezclar un estilo más deportivo con prendas más femeninas. Un estilo elegante y minimalista para el día a día pero sin esfuerzo, muy casual. Nada que ver con sus looks de pasarela. ¡Nos encanta!

No importa lo que se ponga. Blanca Padilla siempre consigue darle su estilo propio y su encanto. Desde jerséis oversize hasta blusas de encaje. Sus días suele ser frenéticos, por eso casi siempre apuesta por un look cómodo , cualquier prenda combinada con pantalones de tiro alto le queda bien.

De modelo a diseñadora

Blanca Padilla sigue cosechando éxitos y ahora hastas se atreve con el diseño. La modelo es consciente de la contaminación que genera la industria de la moda y, por esa misma razón, acaba de lanzar al mercado su primera colección de prendas sostenibles junto a Ecoalf. Una colección donde, además de la estética deportiva, prima la conciencia medioambiental. "Yo llamé a EcoAlf porque son la empresa lider en sostenibildiad en España. Pensé que sería una gran idea hacer una colección de básicos sostenibles para que todo el mundo la pueda tener a su alcance", ha señalado Padilla en su visita al programa 'Maestros de la Costura'. La top model ha puesto a prueba a los aprendices en un reto en el que cada equipo ha tenido que hacer una réplica de dos de sus prendas.

"Para mí lo más importante era curbrir esa necesidad de básicos sostenibles que yo creo que es tan difícil. He intentado que sean esos básicos que no te quieras quitar bajo ningún concepto, que sean muy versátilesEl tintado de las prendas es natural, no hay ningún químico envuelto", ha afirmado Blanca Padilla, que sorprende una vez más con esta faceta de diseñadora. "Ha sido brutal, quería probarlo y ha sido muy especial porque me he involucrado mucho en todas las frases del proceso y lo he disfrutado mucho", ha reconocido.

