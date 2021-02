El diseñador estadounidense Alexander Wang vuelve a estar señalado en un presunto caso de abusos sexuales. El último en hablar ha sido un joven estudiante de Nueva York llamado Keaton Bullen, de tan solo 21 años, que declaró haber sido acosado por Wang. No es el único. Ya son 11 los hombres los que han denunciado al diseñador relatando situaciones muy parecidas.

Según Bullen, en su último año de estudios en Parsons School of Design en 2019, el diseñador de Nueva York supuestamente se apoderó sin consentimiento de su sexo en un club nocturno, según declaraciones al canal BBC. "De repente me bajó la cremallera de los pantalones, metió las manos en mis pantalones y empezó a agarrar mi pene delante de un grupo de personas. Me congelé por completo", ha confesado el joven. Contactado por AFP, Alexander Wang no ha querido realizar declaraciones al respecto, pero el abogado del diseñador ha confirmado a la BBC que "su cliente refutrá totalmente estas acusaciones".

Alexander Wang, 11 personas le han acusado de abusos GTRES

La abogada Lisa Bloom, especializada en casos de acoso y agresión sexual, que representa a los 11 hombres que afirman ser víctimas del diseñador, ha confirmando estas informaciones al New York Times. Pero de momento y hasta la fecha, no se ha llevado ninguno de estos casos ante la justicia.

En diciembre pasado, un modelo británico, Owen Mooney, también acusó a Alexander Wang de haber abusado de él en un club nocturno en enero de 2017. Otra persona, la modelo trans Gia Garison, informó sobre un incidente similar en febrero de 2017 en el diario británico The Guardian a principios de enero. Unas acusaciones ante las que el modisto reaccionó de forma inmediata calificandolas de "infundadas" y asegurando que "les haría rendir cuentas" a las personas que, según él, lo habían acusado injustamente.