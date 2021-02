Todo ocurrió durante la nevada que Filomena dejó en Madrid. El actor Quique San Francisco, de 65 años, empezó a tener problemas de respiración y cuando notó que le costaba estar de pie avisó a un amigo, que es policía, y este lo llevó al hospital en un SOS 4x4. Tuvo que hacerlo así porque no los taxis no podían circular en las calles cubiertas de nieve de la capital. Fue el 9 de enero y desde entonces el actor está ingresado con un cuadro de neumonía necrotizante que hizo saltar las alarmas.

Este miércoles 24 de febrero se cumplen 46 días de la entrada en el Hospital Clínico de Madrid. Una eternidad para el actor, sobre todo si se tiene en cuenta que está en UCI. El inolvidable Tinín de la serie Cuéntame cómo pasó ha hablado para la Revista Hola, contando cómo han sido estos días de calvario en el hospital: "Estoy desesperado por salir de aquí… Ya en rebeldía, aunque me tratan como a un rey y me tienen en palmitas".

Confirma a la publicación que desde hace tres semanas está fuera de peligro, que sus órganos funciona y la respiración es estable. Aún no puede caminar y tiene ciertas dificultades para respirar: "La situación se lleva con dignidad, pero no estoy muy contento. Ahora, pendiente de los últimos cultivos y pruebas para saber cómo están respondiendo mis pulmones. Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano".

Este contratiempo le ha obligado a suspender la representación de su obra La penúltima, programada en Getxo, Vizcaya, pero confía en salir pronto para recuperar su vida y su trabajo. Está bien de ánimo, duerme mucho, hace rehabilitación, recibe mensajes y llamadas y se entretiene con su tablet: ve películas y escucha música, porque le calma.

También ha querido aclarar en la revista que su ingreso no se debe a las drogas: "Por lo que he visto y no he querido ver mucho, da la sensación de que estoy en esta UCI como consecuencia de las drogas que he consumido, y no lo entiendo. Está claro, que la mala vida tiene consecuencias, pero yo he caído enfermo por una bacteria… Tengo una neumonía".