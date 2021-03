El actor y humorista Quique San Francisco (Madrid, 1955) ha fallecido este lunes en Madrid a consecuencia de una neumonía bilateral severa por la que llevaba casi dos meses ingresado (desde el pasado 9 de enero), según ha confirmado la Agencia EFE.

La semana pasada el actor se encontraba mejor y declaró a la revista revista Hola cómo estaba siendo su estancia en el hospital: "Estoy desesperado por salir de aquí… Ya en rebeldía, aunque me tratan como a un rey y me tienen en palmitas".

La enfermedad le había llevado a suspender la representación de su obra La penúltima, programada en Getxo, Vizcaya, pero confiaba en salir pronto para recuperar su vida y su trabajo.

En sus últimas declaraciones el actor también había querido dejar claro que su ingreso no se debía a las drogas: "Por lo que he visto y no he querido ver mucho, da la sensación de que estoy en esta UCI como consecuencia de las drogas que he consumido, y no lo entiendo. Está claro, que la mala vida tiene consecuencias, pero yo he caído enfermo por una bacteria… Tengo una neumonía".

Quique San Francisco atravesaba problemas económicos desde hace tiempo y confesó hace unos meses que había perdido su casa y que vivía en una habitación de hotel a las afueras de Madrid.

Uno de sus últimos trabajos fue el anuncio de navidad de Campofrío, en el que interpretaba a la muerte.

El próximo 10 de marzo habría cumplido 66 años

Estrella del 'cine quinqui' y gran humorista Hijo de los actores Enriqueta Cobo (Queta Ariel) y Vicente Haro, Quique San Francisco debutó en el cine con tan solo seis años tras haber hecho publicidad. En el teatro debutó dos años después en El sueño de una noche de verano. En 1965 realizó su primera actuación televisiva, interviniendo como protagonista en la serie de Televisión Española Santi, botones de hotel Pero la fama le llegaría durante los años 1970 y la primera mitad de los años 1980, cuando estuvo enganchado a la heroína, destacando sus papeles en el llamado "cine quinqui" y en películas dirigidas por Eloy de la Iglesia como Colegas (1982), Navajeros (1980) o El pico (1983). Orquesta Club Virginia de Manuel Iborra o Así en el cielo como en la tierra de José Luis Cuerda son otros de sus trabajos cinematográficos más destacados y en televisión participó en series como Los ladrones van a la oficina (1993-1997) o Colegio mayor (1994-1996) y, más recientemente, Gym Tony (2016).

Quique San Francisco (izquierda), junto a Antonio Flores (centro) durante el rodaje de la película "Colegas", del director Eloy de la Iglesia, en 1982.



Destacar su papel de Tinín en la serie de TVE Cuéntame cómo pasó (2001-2008), si bien su personaje desapareció temporalmente de la serie, por un grave accidente de moto, Aunque eso no le mantuvo alejado de los escenarios, donde proseguía en diversos espectáculos humorísticos, entre ellos El club de la comedia, programa donde triunfaba con sus monólogos."Yo nací en el teatro, es un género fundamental para un actor", decía en una de sus últimas entrevistas. Sobre las tablas, Quique San Francisco participó en obras tan recordadas como Frankie y la boda (1965) o Los ochenta son nuestros (1988).