Enrique San Francisco ha muerto a los 65 años de edad después de más de 40 días ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Madrid. El actor luchó hasta el final contra la neumonía bilateral doble severa que sufría. A su paso deja décadas de dedicación profesional a la interpretación con numerosos papeles en cine, teatro y televisión.

Nada más saberse la noticia, las redes sociales se han inundado de emotivos y cariñosos mensajes de despedida al actor. Además, algunos amigos y compañeros de profesión se han acercado al tanatorio donde se encuentra el cuerpo del actor para dar su último adiós.

Lolita Flores, Emma Suárez, Ana Navasquillo y Beatriz Rico acuden a la capilla adiente de Quique San Francisco

La capilla ardiente del Enrique San Francisco sigue hoy abierta en el Tanatorio Norte de Madrid y por ella ya han pasado a despedirse amigos del actor en el mundo del espectáculo como Lolita Flores, Emma Suárez, Ana Navasquillo, Beatriz Rico, Pablo Motos o Pipi Estrada, entre otros. Todos han recordado al actor como alguien que "siempre te quería hacer feliz".

Siempre mantuvo muy buena relación con la familia Flores: fue íntimo amigo de Antonio y mantuvo una relación amorosa con Rosario durante la década de los años 80. Lolita Flores ha acudido en representación de toda la familia al tanatorio para despedirse de Quique San Francisco, ya que su hermana Rosario está de viaje: "No ha podido venir. Está mi hermano esperando arriba Quique y le va a poner como los trapos por haber tardado 26 años en llegar", dice. Y es que los Flores fueron la segunda familia de Quique: "Se va a quedar en el corazón y en la memoria de todos nosotros", asegura.

Llegó hecha polvo y con la voz quebrada asegurando que lo recordará con muchísimo cariño: "Cada día va a ser mejor actor porque hemos perdido un genio". Sin embargo, a la salida del tantorio la cantante parecía otra: "Cuando alguien se va, lo único que te queda son los recuerdos bonitos. Me voy con una sonrisa dentro de mi corazón porque sé que está bien y me llevo su esencia". También ha recordado la trayectoria artística de Quique San Francisco: "Era un actorazo, un genio que tenia una rapidez y una inteligencia especial", afirma en memoria del actor fallecido.

Otra de las famosas que se han acercado para despedirse del actor es su amiga y actriz Emma Suárez, quien asegura que lo recordará con mucho amor: "Era un hombre muy auténtico y nos conocíamos desde que trabajsmo juntos con mi madre en Uribe, con 23 o 24 años", dice con la voz temblorosa. La actriz despigue a un amigo y compañero de profesión para el que solo tiene buenas palabras y de quien no se pudo despedir antes: "Era alguien muy auténtico, un amigo leal, una persona muy generosa, un gran actor y alguien que que siempre estaba abierto a sus amigos", declara Emma Suárez.

Ana Navasquillo, compañera de reparto en la serie Oscuros Secretos, también se ha acercado a la capilla ardiente del actor para despedirse. A la salida, la actriz se acercó a hablar con los medios para describir la decadencia del actor: "Es una enorme y triste pérdida. Pero si os soy sincera, nosotros grabamos la serie después de su accidente de moto y él tenía tenía muchísima dificultad en la movilidad", asegura sin pelos en la lengua y hablando del consumo de todo tipo de sustancias del actor en el pasado, que asegura le han pasado factura.

La actriz asegura que Quique San Francisco estaba muy ilusionado con este proyecto televisivo al ser una serie que se estaba viendo a nivel internacional: "Creo que fue su último trabajo y me decía: "Ana, hay que ir a por la segunda temporada. A por ello", dice Ana Navasquillo. La última vez que hablaron fue en Navidad y no pudo despedirse de él hasta ahora, aunque sí estaba al tanto de la situación crítica de salud del actor: "Ha sido casi un mes de que ha estado ingresado batallando con con esta de difícil situación. El rodaje nos cuesta sin él", afirma.

Aunque también afirma que que cuando le comunicaron que era una neumonía bilateral, ya sabía lo que se venía: "En el sentido de que él fumaba mucho y llevaba una vida que todos sabemos que no era ni demasiado ordenada ni demasiado buena". De hecho, Navasquillo asegura que el actor hablaba de ello libremente: "En los rodajes nos decía :"He sido una persona politoxicómana y he consumido de todo, pero he vivido como me ha dado la gana y aunque mi salud es muy débil, ¡hasta que el cuerpo aguante!".

Beatriz Rico, cantante y actriz española, también fue una de las íntimas amigas de Quique San Francisco de toda la vida. Rota de dolor por la muerte del actor, se ha pasado por la capilla ardiente "mucho más serena que ayer", ya que ha podido acercarse para dejar un ramo de flores y darle su adiós. Destrozada por la marcha de Quique, Beatriz asegura que aunque pudo hablar con él en este último mes que estuvo ingresado, "ha sido un mazazo para todos porque nadie se lo esperaba".

La artista ha contado cómo pasó estos últimos días el actor y lo que habló con él: "Le dijq eu estuviera tranquilo y que descanse en paz. S le echará mucho de menos, pero ahora está tranquilo con su padre y su madre arriba", declara. Además, Beatriz Rico afirma que siempre le recordará por sus buenos momentos: "Era un tío muy divertido que siempre quería hacer la vida más feliz a los que tenía al lado. Estaba siempre de cachondeo y así le queremos recordar", asegura.

Por su parte, Pipi Estrada ha señalado que Quique San Francisco siempre fue una gran persona: "Era muy espontáneo. Cometía muchas fechorías y era políticamente incorrecto, le tocaba las narices lo que la gente pensara", asegura, al mismo tiempo que recuerda lo que hacía al actor ser tan especial: "Su nobleza, su forma de vivir y de ser. Con él era imposible tener un mal momento", ha subrayado.