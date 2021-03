Los artistas de todas las profesiones han dicho adiós a Quique San Francisco pero todos echaban en falta las palabras de Rosario, la que fuera su novia. Y ya han llegado. "Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, Nunca te olvidare Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad, Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada 'Mi ángel' de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí". Con estas emotivas y sentidas palabras, en las que se mezcla el cariño y la admiració, Rosario Flores se despide del que fuera uno de los grandes amores de su vida, al que llama 'ángel de los ojos brillantes'.

Enrique San Francisco moría este lunes 1 de marzo a 65 años de edad después de más de tres semanas ingresado en el Hospital Clínico de Madrid. El actor luchó hasta el final contra la neumonía bilateral doble. Con más de 45 años de carrera profesional, Quique San Francisco tuvo una vida de "luces y sombras", como él mismo definía. Conocido por sus interpretaciones humorísticas y por dar vida al famoso hostelero Tinín de San Genaro en Cuéntame cómo pasó, el artista se codeó en los años 80 con la familia Flores llegando a tener una relación de pareja de casi cuatro años con Rosario Flores.

Quique San Francisco y Rosario Flores: un amor apasionado de cuatro años Bertín Osborne tuvo la oportunidad de entrevistar al actor en 2018 y hacer un repaso tanto de su carrera profesional como de su vida personal. ¿El resultado? Una entrevista muy sincera donde habló de sus adicciones, amores fallidos, familia y una juventud quebrada. El humorista fue gran amigo de la familia Flores, sobre todo de Antonio, después de haber coincidido en varios trabajos. Tanto es así que pasaba numerosas tarde en el la cabaña que Lola Flores contruyó a su hijo en el Lerele, la finca familiar de 2000 metros cuadrados que Rosario Flores vendió hace un par de años. 39.05 min 'El mejor consejo me lo dio Fernán Gómez' Y aunque la vida del actor estuvo llena de amoríos, la realidad es que él solo se enamoró de una mujer: Rosario Flores, la hija pequeña de la Faraona. Se conocieron a través de Antonio, el hermano de ella, y Rosario enseguida se quedó encandilada con él. Comenzaron meses de pasión descontrolada y en algún momento de la relación llegaron a afirmar que se irían a vivir juntos y que querían tener hijos. Rosario Flores y Quique San Francisco tuvieron un romance mu Rosario Flores y Quique San Francisco rompieron por culpa de la drogadicción del actor RTVE.ES Sin embargo, el consumo de drogas por parte del actor provocó su ruptura después de cuatro años de amor: "Ella empezó con una persona (yo) y terminó con otra (la droga). Por eso un día le dije que tenía que dejarme que yo ya no era un hombre, era una piltrafa", afirmó en su momento Enrique San Francisco en la entrevista con Bertín Osborne. Con todo ello, el humorista siempre guardó grandes y buenísimos recuerdos de esos años al lado de la cantante, como cuando se presentaron juntos al examen de carné de conducir y por poco se matan. Porque al fin y al cabo, los dos primeros años de su relación fueron maravillosos y le hicieron enormemente feliz, pero la otra mitad de ese amor se lo llevaron la cocaína y la heroína. No fue la única ruptura del actor con la familia: "A Antonio y a mí nos separó la droga. Yo le dije a su madre, que lo metiera en una plataforma petrolífera". Fue uno de sus grandes amigos y Rosario, la mujer de su vida, pero tanto Lola Flores como 'El Pescaílla' no querían tenerle cerca por sus problemas de drogadicción, aunque también le tenían cariño "Creo que Lola se dio cuenta de que yo cuidaba de su hija a pesar de todo", declaró Quique San Francisco. A pesar del paso de los años, Quique y Rosario mantuvieron una relación de amistad. El actor llegó inclusó a actuar en sus videoclips, como con el cameo que tiene en Gipsy funky love.