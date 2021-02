Mientras otras famosas como Edurne o Paula Echevarría afrontan la recta final de su embarazo, seguimos dando la bienvenida a los corona boomers de las celebrities. ¡Roberto Leal y su mujer Sara Rubio ya son papás por segunda vez! El domingo pasado la pareja dió la bienvenida a Leo. Para celebrarlo, el presentador ha querido compartir con sus seguidores una tierna imagen de sus dos retoños.

"Hermanos ❤️ Bienvenido, Leo. Tu hermana mayor tiene mucho que contarte #LolayLeo #amorpuro", ha escrito Roberto Leal en su publicación. En la imagen se ve cómo Lola, desde ahora la hermana mayor, le da un beso a su hermano recién nacido. Un momento entrañable capturado en una fotografía que consigue derretir el corazón de cualquiera.

Las redes han caído rendidas y no es para menos, porque la imagen no puede ser más adorable. "Felicidades familia. Un abrazo a los cuatro", ha comentado el periodista y escritor Màximo Huerta. "Menuda familia bonita, enhorabuena Roberto Leal y Sara Rubio", ha escrito el actor Pablo Rivero. Ellos no han sido los únicos que han felicitado a la pareja, que ha recibido una oleada de cariño por parte de las celebrities, desde el representante de España en Eurovisión Blas Cantó, hasta el piragüista Javier Hernanz o la cantante Rosa López.

El pequeño ya se encuentra en casa junto a su familia. "Todo muy bien, parto natural, todo muy tranquilo. La madre está estupenda, el niño divino y nosotros contentos. Estábamos esperándole", afrima Roberto Leal, quien asegura que la elección del nombre ha sido de su mujer. "Lola ya ejerce de hermana mayor, súper feliz con él", confiesa el presentador. De momento, no han sacado ningún parecido al bebé: "Yo creo que se parece a otro bebé con la misma edad", bromea.

Sara Rubio también ha compartido la misma fotografía que su marido. "Lola y Leo ya están juntos y su padre y yo solo podemos morir de amor", ha escrito en la publicación.

Roberto Leal y Sara Rubio se conocieron en un programa de televisión donde ambos trabajaban. La pareja se casó en 2015 y dos años después se convirtieron en padres primerizos con la llegada de su niña, Lola. Leo es el nuevo miembro de la familia que forma junto a su mujer, su hija y su chiguaga Pepa, que ya se ha hecho tan famosa como su dueño en Instagram. Ahí comparte con sus seguidores su día a día y los divertidos momentos que comparte con la pequeña Lola.

Roberto Leal junto a su mujer, Sara Rubio GTRES GTRES

