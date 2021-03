Javier Bardem, uno de nuestros intérpretes más internacionales en Hollywood y único actor nacional en haber ganado un premio Oscar gracias a su interpretación en No es país para viejos (2007), está de celebración porque hoy cumple nada más y nada menos que 52 años. Bardem celebra este día especial envuelto en Being the Ricardos, un proyecto cinematográfico en el que compartirá pantalla con Nicole Kidman.

Carlos Bardem felicita a su hermano con una foto muy especial Los hermanos Bardem son un claro referente en el cine español, mientras que Mónica Bardem optó por dedicarse finalmente a la cocina e incluso pudimos verla concursar en MasterChef Celebrity 8. Así que en un día tan especial, no podían faltar los mensajes de cariño y las felcitaciones a Javier Bardem por su 52 cumpleaños. Carlos Bardem ha sido el primero en felicitar a su hermano con un mensaje de lo más cariñoso: "¡Feliz cumpleaños, #bro! Feliz vuelta al sol, hermano, amigo, cómplice, maestro y muso. Te amo y te admiro por igual.", escribía el actor en Twitter e Instagram. La foto que Carlos Bardem ha rescatado de su hermano Javier. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Carlos Bardem (@carlosbardemoficial)“ “ A la felicitación le acompañaban estas imágenes de los dos hermanos disfrutando en diferentes épocas de la vida donde sin duda alguna la fotografía que más destaca es la de un Bardem de crío en tonos sepias donde podemos ver cómo ha cambiado el actor en todo este tiempo.

Javier Bardem y Penélope Cruz, el matrimonio del cine español Casado con Penélope Cruz desde 2010, juntos forman el matrimonio de referencia en el cine nacional tras ser los únicos actores españoles en ganar un premio Oscar. Su éxito profesional les acompaña, ya que han participado juntos en ocho películas, aunque solo han compartido escena en cuatro de ellas. Coincidieron por primera vez en Jamón, jamón (1992) y su historia de amor empezó en Vicky, Cristina, Barcelona (2008). El primer papel de Bardem fue a los 4 años de edad en la serie de televisión El pícaro, de Fernando Fernán Gómez, y desde entonces, el actor ha interpretado a más de 40 personajes en sus 48 años de trayectoria profesional. Además de la estatuilla dorada, Bardem es el único actor de la historia en España que ha ganado un premio BAFTA, un Critics'Choice Award, un Globo de Oro y un SAG por el mismo papel: el asesino Anton Chigurh en No es país para viejos (2007). Penélope Cruz y Javier Bardem consiguen comprar mascarillas y guantes para el hospital de La Paz de Madrid