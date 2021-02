Para Carlos Bardem el planeta no entiende de límites. La tierra es un organismo vivo, único e indivisible en el que todo está conectado. “Las fronteras entre ecosistemas son un invento del ser humano”, cuenta en la charla mantenia con RTVE.es. De ello fue testigo durante su viaje a la Antártida, a bordo del ARTIC Sunrise de Greenpeace. Una aventura en la que se embarcó junto a su hermano Javier Bardem y el director de cine Álvaro Longoria para documentar la importancia de preservar una de las últimas extensiones vírgenes del planeta.

Una misión que se recoge en el documental Santuario (2020) que puede verse en abierto en la web de RTVE.es y que narra la lucha medioambiental llevada a cabo en el año 2018 por Greenpeace para apoyar la creación de la mayor reserva marina de la tierra en el mar de Weddell. Más de 1,8 millones de kilómetros cuadrados de santuario marino para asegurar la vida en la tierra en los próximos años.

Recuperar el debate sobre el clima

El estreno de Santuario en RTVE supone una oportunidad única para recuperar el debate sobre la emergencia climática. “Desde marzo del año pasado en el mundo no se habla de otra cosa que no sea el coronavirus, pero antes era el cambio climático el que ocupaba las portadas de todos los periódicos”, apunta Carlos Bardem. “El gran reto para la humanidad no es este virus. Esta pandemia se pasará, pero para lo que no tenemos soluciones, y es un verdadero reto, es para el cambio climático”, añade el actor.