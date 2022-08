Cameron Díaz sorprende a Drew Barrymore en su cumpleaños

Más de dos décadas han pasado ya desde que Cameron Díaz y Drew Barrymore se conocieron en el rodaje de Los ángeles de Charlie. Las actrices se convirtieron en grandes amigas y su amistad todavía perdura.

Prueba de ello es la sorpresa que Díaz le ha preparado a su querida compañera de reparto, que acaba de cumplir los 46 años. La intérprete se ha colado en el programa de su amiga, The Drew Barrymore Show, a través de una videollamada en directo que ha dejado con la boca abierta al público y a su "Poo Poo", el cariñoso apodo con el que se llaman mutuamente.

Las estrellas de cine han confesado que suelen celebrar juntas los cumpleaños, aunque este año no ha podido ser. "No hacemos grandes regalos, somos más de la experiencia. Así que siempre intentamos ir a algún lado, hacer algo con las chicas y estar juntas. Cocinar, comer, pasarnos la noche despiertas y pasarlo lo mejor posible", ha contado Cameron.

Ambas se emocionaron al hablar de su vínculo tan especial. "Una de las grandes alegrías de mi vida es nuestra amistad", ha reconocido Díaz. "Me has hecho una mejor persona toda mi vida", le ha respondido Barrymore. Unas palabras de lo más bonitas que demuestran, una vez más, que su amistad es una de las más solidas de todo Hollywood.

También han aprovechado la oportunidad para hablar de un posible revival de la película que las unió. "Podemos hacer lo que sea mientras estemos juntas. Tengo toda una vida que vivir contigo", ha señalado Barrymore. Cameron Díaz, que acaba de anunciar su retirada, no lo descarta: "Siempre he dicho: nunca digas nunca".

Cameron Díaz se retira

Más de 5 años llevamos sin ver a Cameron Díaz en la gran pantalla. Su último trabajo fue Annie, la película que se estrenó a finales de 2014. Desde entonces la actriz no ha vuelto a rodar. Ahora ha confesado que no tiene intención de volver a ponerse delante de las cámaras. ¿El motivo? Su familia.

La actriz Cameron Díaz se retira ©GTRESONLINE GTRES

"Mi próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida", ha afirmado Díaz en una entrevista radiofónica para el programa Quarantined with Bruce. La actriz se casó en el año 2015 con el músico Benji Madden. Cuatro años después la pareja celebró la llegada de su primera hija, Raddix Madden.

Cameron Díaz y su marido Benji Madden

La actriz no imagina dejar a su bebé para embarcarse en largas jornadas de rodaje. Aunque tiene claras sus prioridades, a Cameron Díaz no le gusta cerrar ninguna puerta. "Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. Simplemente no soy esa persona. ¿Volveré a hacer una película? No quiero hacerlo, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo ni idea. Tal vez", ha concluido la actriz sobre su futuro incierto.

Entérate de todas las noticias de los famosos en Corazón y tendencias.