¡Buenas noticias para los fans de Sexo en Nueva York! La afamada serie que volverá de la mano de HBO ha confirmado la vuelta de uno de sus personajes más queridos mientras Sarah Jessica Parker sigue centrada en su tienda de zapatos. No estaría tan tranquila Carrie Bradshaw si supiera con quien se va a reencontrar en los nuevos capítulos. Después de enterarnos de que Mr. Big no formará parte del esperado reboot, parece que la protagonista no estará tan sola como pensábamos. Un amor del pasado vuelve para ¿avivar la llama?

Que hayamos tenido ganas de matarle en algún momento de su historia de amor con Carrie, no significa que no le hayamos cogido cariño al personaje de Mr. Big. Las veces que hemos deseado formar parte de ese cuarteto para poder cantarle las cuarenta a Bradshaw, como si de nuestra mejor amiga se tratase, cada vez que la vimos llorar y volver a caer en los brazos de aquel gran magnate que terminó conquistando el corazón de la protagonista, y el nuestro también. Pero el actor Chris Noth no volverá a interpretar su papel icónico en la secuela de 'Sexo en Nueva York'.

El personaje de Mr. Big en la serie 'Sexo en Nueva York' ©GTRESONLINE GTRES

La última vez que supimos de la pareja fue en el año 2010. A pesar del final feliz que los guionistas nos regalaron por aquel entonces con el lanzamiento de la segunda película, todo apunta a que Mr. Big estará fuera de la vida de Carrie cuando HBO retome su historia. Lo que no esperábamos es la vuelta de un viejo conocido que dará mucho que hablar. La última vez que lo vimos estaba en Abu Dhabi, donde compartió cena romántica y beso con la protagonista. ¡Se trata de Aidan Shaw! El único capaz de hacer dudar a Carrie sobre su matrimonio. Lo ha confirmado el mismísimo actor John Corbett a Page Six.

El personaje de Aidan Shaw en 'Sexo en Nueva York' ©GTRESONLINE GTRES

"Voy a hacer el show”, confesó durante la entrevista y añadió que podría aparecer en varios capítulos. Una noticia que también es muy emocionante para él. ¿Cómo será su relación en la ficción? ¿Habrán vuelto? ¿Serán solo amigos? Lo cierto es que siempre ha habido algo entre ellos... ¡habrá que esperar a verlo!